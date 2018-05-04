"SEN YER ALMA, HÜKÜMET KURALIM DERLERSE DEĞERLENDİRİRİM"

Şahsı ve partisiyle ilgili eleştirilere cevap veren Özgürgün, “Özgürgün olmasaydı hükümet kurardık” gibi söylemleri duyduğunu, bu yaklaşımın kendisini de rahatsız ettiğini ancak, kendisine böyle bir yaklaşımla gelinmesi halinde şahsen değerlendirebileceğini söyledi. “Partiye zarar vererek dışarda bırakmak olmaz” diyen Özgürgün, “Sen yer alma, hükümet kuralım derlerse değerlendiririm” teklifi yapılsaydı bunu parti meclisine götüreceğini anlattı..

“İYİ BİR MUHALEFET DEĞİL, İYİ BİR İKTİDARIZ”

Özgürgün hükümet ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Aynı sorun 1990 yılında yine vardı. Tüm partiler ittifak kurarak seçime girdi. O zaman tepki Derviş Beye mi, UBP’ye miydi? Aynı olay bugün de oldu. 4’lü koalisyon var. Tek muhalefet olmaktan mutluyuz. İyi bir muhalefet olduğumuzu söyleyemem, ancak iyi bir iktidarız. Hükümetleri kurmak bozmak halka çok şey kaybettiriyor. Madem bu arkadaşlar yüzde 36 oyu olan partiye bekle dediler, 4 parçalı hükümeti kurdular, kısa sürede bozmasınlar. Devam etsinler.”

“ZAMDAN BAŞKA İCRAAT YOK”

Hükümetin sorumluluğunun büyük olduğuna dikkat çeken Özgürgün, “100 günde hiçbir şey yapılmaz, sadece ileriye ilişkin işaret verebilirler ancak ben zamlardan başka bir şey göremedim” ifadelerini kullandı. Özgürgün, 100 günde UBP’nin bıraktıklarından ileri gidilmediğini, muhalefet olarak bir şey söylemese de iktidardaki partilerin birbirlerine zarar verdiğini belirtti.