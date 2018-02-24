Senaryo krizi: Netflix’in ilk Türk dizisi yıl sonuna kaldı

Online film ve dizi platformu Netflix’in geçen mayısta duyurulan Türkiye’deki ilk orijinal dizisinin yıl sonunda yayınlanacağı öğrenildi.

Çağatay Ulusoy’un başrolünde olacağı dizinin Netflix adına Türkiye’de yazılıp çekileceği ve 2018 yılında yayına gireceği açıklanmıştı.

Netflix’in Türkiye temsilcisi 03 Medya’nın, dizinin senaryosunu yazması için anlaştığı Pınar Bulut ve Ercan Mehmet Erdem’le ‘beklentiyi karşılamadıkları’ için yollarını ayırdığı öne sürülmüş, Ulusoy’un partneri olarak düşünülen Burcu Biricik’in ise projenin başlama sürecinin uzaması nedeniyle ‘affını istediği’ öğrenilmişti.

Roman uyarlaması

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, dizinin İpek Gökdel’in ‘Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi’ romanından uyarlanacağını aktardı.

Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrollerini paylaşacağı dizinin senaryosunun bir türlü ‘yerine oturamadığını’ yazan Koloğlu, şöyle devam etti: “Kulağıma gelen, Netflix tarafı önüne gelen örnekleri tatmin edici bulmamış. Prodüksiyonun ‘Oldu-olmadılar’ nedeniyle geciktiği söyleniyor. Peki ne zamana tamamlanır? Toparlanma işleminin yaza doğru bitip, (senaryo vs.) başlaması bekleniyor. Dizinin, sene sonunda Netflix’te görücüye çıkabileceğinden söz ediliyor.”

Netflix içeriği açıklamıştı

Netflix, drama türü dizinin konusunu şöyle duyurmuştu: “Genç bir adam, özel güçlere sahip olduğunu keşfeder. Şimdi İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu yolculukta kendisine yardım edecek arkadaşlarıyla harekete geçmekten başka çaresi yoktur.”

İstanbul merkezli dizinin, ‘kentin zengin kültürel geçmişini ekrana yansıtacağı’ belirtilmişti.