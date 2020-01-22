  • BIST 123.443
  • Altın 297,334
  • Dolar 5,9309
  • Euro 6,5759
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Senato'da Trump'ın nasıl yargılanacağı belli oldu

» »
ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senato'da görülen azil davasının ilk duruşmasında yargılama usulleri konusunda anlaşma sağlandı.
Senato'da Trump'ın nasıl yargılanacağı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesi talebiyle Senato'da dün başlayan davanın ilk duruşması13 saat sürdü. Senato'da görülen ilk duruşmada davanın nasıl ilerleyeceğine ilişkin yargılama usulleri konusunda anlaşma sağlandı. Yapılan oylamada belirlenen kurallar 47'ye karşı 53 Cumhuriyetçi üyenin oyuyla kabul edildi. Demokratların Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından belge istenmesi talebi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu 100 sandalyeli Senato'da kabul edilmedi. Demokratların görgü tanığı dinlenlenmesi yönündeki talebine ise daha sonra karar verilecek.

Belirlenen kurallara göre öncelikle davacılar Trump'a ilişkin iddialarını ortaya koyacak, ardından da söz savunma ekibine geçecek ve Trump'ın savunması yapılacak. Davacılara ve savunma ekibine ilk söz haklarının üç güne yayılması ve her bir tarafa 24 saat süre verilmesi planlanıyor. Sonrasında da senatörler sorularını yazılı olarak sorabilecek.

Demokratlar tepkili

Demokratlar, davada tanık olarak Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, eski Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi bazı önemli isimlerin tanık olarak çağrılmasını istiyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Demokratların azil davasındaki yedi temsilcisinden biri olan Adam Schiff, belge ve görgü tanığı olmadan gerçek bir yargılamanın yapılamayacağını ve davanın "komediden" öteye geçmeyeceğini söyledi.

Trump hakkındaki iddialar

ABD tarihinde hakkında azil davası açılan üçüncü başkan olan Trump, Demokratlar tarafından görevi kötüye kullanmak ve Kongre'nin yürüttüğü soruşturmaları engellemekle suçlanıyor. ABD'de daha önce eski başkanlar Bill Clinton ve Andrew Johnson hakkında azil davaları açılmış, ancak sonuçsuz kalmıştı. Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerini kazanmak niyetiyle muhtemel rakibi Joe Biden ve ailesi hakkında yolsuzluk soruşturması açılması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski baskı yaptığı ileri sürülüyor. Trump'ın bunun karşılığında da Selenski Ukrayna'ya askeri yardım yapma teklifinde bulunduğu belirtiliyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da hararetli tartışmalar yaşanması bekleniyor, ancak Trump hakkında azil kararı çıkmasına pek ihtimal verilmiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: 'ABD güçlerini çıkarırsanız Fed'deki hesaplarınıza erişemezsiniz'12 Ocak 2020 Pazar 17:25
  • ABD'nin suikast düzenlediği Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri Fox News'da yayımlandı12 Ocak 2020 Pazar 17:22
  • Trump: NATO Ortadoğu'ya açılmalı10 Ocak 2020 Cuma 22:10
  • ABD'den İran'a yeni yaptırımlar10 Ocak 2020 Cuma 20:44
  • ABD, Irak'ın ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi çağrısını reddetti10 Ocak 2020 Cuma 20:38
  • Brezilya'da mahkeme Netflix'ten İsa'yı eşcinsel olarak gösteren filmi kaldırmasını istedi09 Ocak 2020 Perşembe 12:19
  • ABD: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız09 Ocak 2020 Perşembe 11:20
  • ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i ortadan kaldırdık, birlikte çalışmalıyız, dünyada barış istiyoruz08 Ocak 2020 Çarşamba 22:17
  • ABD’de İran asıllı 60 kişinin gözaltına alındığı iddiası06 Ocak 2020 Pazartesi 12:03
  • ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka planını yazdı05 Ocak 2020 Pazar 22:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti