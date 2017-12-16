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“Senden Oy İsteyenlere Bunları Sordun mu? "

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“Senden Oy İsteyenlere Bunları Sordun mu? "
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’da Eylem Yaparak Halka Sordu: “Senden Oy İsteyenlere Bunları Sordun mu? “

Bağımsızlık Yolu 16 Aralık Cumartesi günü 10.30’da Lefkoşa Surlar İçi bölgesinde yürüyüş yaparak seçimlere yönelik bildiri dağıttı.

 

Khora Kitap Cafe önünde toplanan Bağımsızlık Yolu üyeleri ellerinde bayraklarla Lefkoşa Surlar İçi bölgesine doğru yürüyerek bildiri dağıttılar.

Lefkoşa Sarayönü Meydanı’ndaki Dikilitaş önünde duran Bağımsızlık Yolu üyeleri burada, halka dağıttıkları bildiriyi okuyup “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” sloganı attılar.

Ardından Lokmacı Barikatı yakınlarına kadar yürüyen üyeler yol boyunca halka bildiri dağıtarak, halkla ülkenin sorunlarına ilişkin sohbet edip bildiriyi bir kez de burada okuduktan sonra Bandabulya’nın (Belediye Çarsı) içinden geçip Büyük Han’a girdiler.

 

Büyük Han’a alkışlayarak ve “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” sloganı atarak giren kitle burada da halka bildiri dağıtıp bildiriyi bir kez daha okuyarak eylemini sonlandırdı.

Eylem boyunca halktan olumlu tepkiler alan Bağımsızlık Yolu üyeleri, bir çok noktada halk tarafından da alkışlandı.

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