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Sendika Başkanları, Tufan Erhünman ile görüşüyor

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Kamuda örgütlü 5 sendikanın başkanları "hükümetin ekonomik tedbirleri" gündemiyle Başbakan Tufan Erhürman ile görüşüyor.
Sendika Başkanları, Tufan Erhünman ile görüşüyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTMAS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), hükümetin Kurban Bayramı öncesinde açıkladığı yeni ek mesai düzenlemesiyle ilgili dün toplantı yapmıştı.

Toplantıda “Toplumsal seferberliğe tüm kesimlerin dahil olması gerektiği" üzerinde mutabık kalan sendika yetkilileri bu görüşü iletmek ve hükümetin bu konudaki çalışmalarını konuşmak üzere Erhürman ile bir araya geldi. 
 

Görüşme 10.30 sıralarında başladı. Sendika başkanlarına sendika yetkilileri, Başbakan Erhürman'a Başbakanlık yetkilileri eşlik ediyor.

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