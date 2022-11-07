Sendika Başkanlığına Mehmet Davulcu yeniden seçildi.

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) X. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Sendika Başkanlığı’na Mehmet Davulcu yeniden seçildi. 04 Kasım 2022 Cuma günü, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Salonu’nda saat 12.30’da başlayan genel kurula sendika üyeleri yanı sıra Sendikalar Mukayyidi Mehmet Yavuzhan da katıldı. Divan Başkanlığını Erdinç Selasiye, sekreterliklerini Hacer Tabuş ve Mehmet Dağlı’nın yaptığı genel kurula işci şehitler için yapılan saygı duruşuyla devam edildi.

Önceki dönem yönetim kurulu tarafından hazırlanıp sonulan karar tasarımlarının görüşülüp kabul edildiği genel kurulda faaliyet de mali raporlar da görüşülerek kabul edildi.

Sendika Başkanı Mehmet Davulcu Genel Kurula hitaber yaptığı konuşmada Çağ-Sen üyelerini özel sektörde sendikalaşmanın yayılması için daha aktif görev üslenmeye çağırdı. Özel sektörde sendikalaşma oranının yüzde 1.5 civarında olduğunu belirten Çağ-Sen Başkanı Davulcu, bu oranın önemli bir kısmını Çağ-Sen üyelerinin oluşturduğunu söyledi. Çağ-Sen üyelerine işçi olduklarını hep akıllarında tutmalarını ve bundan hiç vazgeçmemelerini, işçi olmanın utanılacak bir şey olmadığını, tersine onur duyulacak bir statü olduğunu ifade eden Mehmet Davulcu, dünyayı güzelleştirenlerin işçiler olduğunu söyledi. İşçiler üretmese insanlığın aç kalacağına işaret eden Çağ-Sen Başkanı, “işçiler mal ve hizmet üretmez se sermaye sahiplerinin o ihtişamlı yaşamlarından eser kalmaz, kendi temel gereksinimlerini yapmaktan bile aciz kalırlar” dedi. Çağ-Sen üyelerini, işçi sınıfına mensup olduklarının bilinciyle özel sektörde sendikal örgütlenmeye omuz vermeye çağıran Davulcu, “Tek başınıza bir kibrit çöpü kadar acizsiniz, ancak örgütlüyseniz korku salacak kadar güçlüsünüz. Örgütlenmeye var gücünüzle destek olun, çocuklarınızın geleceği örgütlü yaşamdadır.” dedi.

Sendika Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetim ve Disiplin kurulları için seçimler yapıldı. Buna göre yetkili organlar görev bölümü yapılmış şekliyle şöyle oluştu:

Sendika Başkanı : Mehmet Davulcu

Yönetim Kurulu:

Genel Sekreter : Erdinç Selasiye

Mali Sekreter : Verda Tözün

Kamu Sektörü Sekreteri : Koral Mertler

Özel Sektör Sekreteri : Ayşen Başar

Diş İlişkiler Sekreteri : Zuhal Koreli

Sosyal İşler Sekreteri : Melihat Saif

İnsan Hakları Sekreteri : Sultan Miharbi

Örgütlenme Sekreteri : Anıl Zaim

Yedek Üyeler:

Hüseyin Denizgil

Özge Biçercioğlu

Gülçem Bayraktar

Disiplin Kurulu:

Başkan : Ayşe Davulcu

Üye : Ersin Hürdoğanoğlu

Üye : Gönül Tulga

Yedek Üye : Ahmet Özdirenli

Yedek Üye : İbrahim Ada

Denetleme Kurulu :

Başkan : Hüseyin Yalyalı .

Üye : Burcu Solmazcan

Üye : Halkan Bozat