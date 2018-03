Sendika yetkilileri: "Yolsuzluk dosyaları havada kalmamalı"

​​​​​​KTAMS Başkanı Kaptan: Öncelikle söylemde değil, biran önce Başbakanın da açıkladığı gibi tespit edilen veya üzerine gidilmesi gerekli görülen iddialar mutlak aydınlatılmalı. Bu halkın güveni ve gelecek açısından önemlidir

DEV-İŞ Başkanı Felek: Halkın da beklentisi gerçekten yolsuzluk yapanların adalete teslim edilmesi, hesap sorulması ve bu iddiaların yanında gerçeği yansıtmayan iddiaların da aklanması yönündedir. Bunların yanında yolsuzluk yapanlar varsa ve bu yolsuzluklar polisin, savcılığın ispatladığı konularsa, en kısa zamanda bu kişilere cezalarının verilmesi gerekir

KTÖS Genel Sekreteri Elcil: Bu dosyalarının çoğunluğu geçmişten gelen dosyalardır. Ek olarak göz ardı edilen ve hiç soruşturma açılmayan dosyalar da vardır ki bunlarda ele alınmalıdır. Yine bu dosyalar arasında bazı konular da yasaların yanlışlığından kaynaklanan, suç teşkil etmeyen konulardır. Esas yapılması gereken “nerden buldun yasası” ile siyasilerin ve üçlü kararnameyle devletin önemli kademelerinde bulunanların yakınlarının ve kendilerinin hesaplarının incelenmesidir

KAMU-SEN Başkanı Atan: 45 dosyanın yanında soruşturmaya alınması gerekenlerde vardır ve bunlarında biran önce soruşturulmasını istiyoruz. Örneğin Kıbrıs Türk Hava Yollarını batıranları, hellimlerle ilgili olan konuyu ve buna benzer olayları da soruşturma kapsamına almalılar

Hükümetin yolsuzlukların üzerine gitmesini olumlu bir adım olarak değerlendiren sendika yetkilileri, bu söylemlerin havada kalmaması için ise, bir an önce “Nereden buldun yasası”nın hayata geçirilmesini talep etti. Sendika yetkilileri, ardarda gelen zamların ise, TL kullanımından kaynaklandığına dikkat çekerek, hükümetin sistem üzerinde çalışma başlatmasını istedi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan; “Yolsuzlukların üzerine gidilmeli, söylemde kalmamalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Siyasilere yitirilen güvenin sebebinin iktidara gelmeden önce vaat ettiklerinin iktidara gelince yaptıklarının birbiri ile örtüşmemesinden kaynaklandığını belirterek, “Yeni hükümet kurulurken gerek hükümet programında, gerekse bu hükümeti kuran partilerin seçim bildirgelerinde yolsuzluk ve hukuksuzlukların üzerine gidileceğine dair iddialar zaten vardı. Öncelikle söylemde değil, biran önce Sayın Başbakanın da açıkladığı gibi tespit edilen veya üzerine gidilmesi gerekli görülen iddiaların mutlak üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu halkın güveni ve gelecek açısından önemlidir” dedi.

“Zamlar doğru değildir”

Araç ruhsatları, pul, evlenme harçları, ehliyet ve birçok kaleme yapılan ortalama yüzde 13’lük zammı da değerlendiren Kaptan, “Alım gücünün bu kadar geriye gittiği noktada hala asgari ücret gündeme alınmıyor ve değişikliğe gidilmiyorsa, bunun üstüne her kaleme zam yapılıyorsa bu doğru bir yaklaşım değildir. Ne kadar zamları doğallaştırsalar ve hayat pahalılığı oranında artması gerekirdi deseler de, ücretler ne oluyor diye sormak gerekir. Bunların yanında çalışan nüfusun yüzde 80’inin asgari ücretli olduğu düşünülürse de özel sektör çalışanlarının buna olan ihtiyacı ve aciliyeti bir o kadar daha su yüzüne çıkar” şeklinde konuştu.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek; “Yolsuzluklar adalete teslim edilmeli”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek ise, Başbakanın basın toplantısına değinerek, “Başbakanın yolsuzluk dosyaları ile ilgili açıklamalarının yanında bu yolsuzlukların üzerine gidileceği yeni hükümet tarafından ve hükümetteki partiler tarafından her fırsatta dile getirilmekteydi. Halkın da beklentisi gerçekten yolsuzluk yapanların adalete teslim edilmesi, hesap sorulması ve bu iddiaların yanında gerçeği yansıtmayan iddiaların da aklanması yönündedir. Bunların yanında yolsuzluk yapanlar varsa ve bu yolsuzluklar polisin, savcılığın ispatladığı konularsa, en kısa zamanda bu kişilere cezalarının verilmesi gerekir. Kaldı ki bu adımlar demokratik ülkelerde olması gereken kurallardır. Başbakan ise tam da bu noktada demokratik ülkelerde uygulanan kuralların ülkemizde de uygulanması için çalışmalar yapıyor. Beklentimiz ise tüm bu iddiaların araştırılıp, gerçekten olanların adalete teslim edilmesidir” dedi.

“Sistem değişmelidir”

Zamlara da değinen ve sistemin getirdiği bir olgu olduğunu söyleyen Felek, “Türk parası ve bu sistem kullanıldığı sürece bu zamlarda kaçınılmaz olarak 40 senedir sürüp gitmektedir. Bu zam furyası sadece bugün olan bir şey değil yıllardır yapılmaktadır. Esas mesele, zamların ve enflasyonun önlenmesi için para biriminin daha stabil, yani daha kullanılabilir bir sisteme geçirmektir. Bu sisteme geçilmediği sürece zamlar da, enflasyon da kaçınılmaz olarak sürecektir. Bunların yanında zamlar ve enflasyon karşısında dar gelirli çalışanların ve kişilerin korunması da önemlidir, hayat pahalılığı ile yeterli olmasa da kamuda birtakım iyileştirmeler yapılıyor olsa da esas mağdur olan kesim özel sektörde asgari ücretle çalışan kesimdir. Asgari ücret bugün açlık sınırının altında kalmıştır ve bu ücretin de biran önce 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği bir düzeye getirilmesi beklentisi vardır” diye konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil; “Nerden buldun yasası çıkartılmalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil de, Yolsuzluklarla ilgili hükümetin attığı adımın bugüne kadar çoktan atılması gerektiğini ve geç kalınmış bir adım olduğunu ancak hükümetin tavırının olumlu olduğunu belirterek, “Bahsedilen yolsuzluk dosyalarının çoğunluğu geçmişten gelen dosyalardır. Bu dosyalara ek olarak göz ardı edilen ve hiç soruşturma açılmayan dosyalar da vardır ki bunlarda ele alınmalıdır. Yine bu dosyalar arasında bazı konular da yasaların yanlışlığından kaynaklanan, suç teşkil etmeyen konulardır. Tüm bunlar olumlu adımlar olsa da esas yapılması gereken nerden buldun yasası ile siyasilerin ve üçlü kararnameyle atanarak devletin önemli kademelerinde bulunanların yakınlarının ve kendilerinin hesaplarının incelenmesidir. Nerden buldun yasası ve hesapların incelenmesi bana göre Başbakanın basına sunduğu dosyalardan daha önemlidir ve ben bu sunulan dosyaların bir şey yapıyoruz havasıyla yapıldığını düşünüyorum ki inşallah öyle değildir” dedi.

“Meclis başkanı hesapları açıklamalı”

Esas olması gerekenin siyasilerin hesaplarının açıklanması olduğunun da altını çizen Elcil, “Özellikle Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay geçen dönemde neydi ve bu dönemde ne oldu diye iki dönem arasındaki milletvekili ve bakanların hesapları ile ilgili kamuoyuna açıklama yapması şarttır. Buna ek olarak Örneğin Elektrik Kurumu ve İhale komisyonu gibi önemli ve istismara açık kurumların yönetim kurul, başkan ve üyelerinin kendilerinin ve yakınlarının hesaplarının da kamuoyu ile paylaşılması gerekir” şeklinde konuştu.

“TL kullanımından vazgeçilmelidir”

Elcil, zamlara da değerlendirirken ise, bunun kısır döngü olduğunu vurgulayarak, “TL kullandığımızdan dolayı enflasyonun yükselmekte ve fiyatlar artmaktadır. Kısacası yaşanan sıkıntı ve enflasyon para birimimizden ileri gelmektedir. Hükümet de bunu dengelemek için iğneden ipliğe her kaleme zam yapar, bir taraftan hayat pahalılığını verir gibi görünür ama diğer taraftan fazlasıyla bunu vatandaştan alır. Sorun ekonominin sağlam zemin üzerine oturmamasıdır, bu nedenle Türk Lirası para biriminden vazgeçmemiz şarttır, aksi takdirde bir taraftan verirken, diğer taraftan fazlasıyla alma uygulaması devam edecektir. Kamuya verilen yüzde 7 artış maaşların erimesini engellememekte, bu da TL’nin enflasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle her 2 ayda bir hayat pahalılığı maaşlara yansıtılması, artı asgari ücret komisyonunun da toplanarak biran evvel yasadaki kriterlere göre hayat pahalılığını asgari ücrete yansıtması ve TL kullanımından vazgeçilmesi lazımdır” dedi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “Sonuçlandırmak önemlidir”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan da, 4’lü koalisyonun yolsuzluk dosyalarının üzerine gitmesinin sevindirici olduğunun altını çizerek, “45 dosyanın yanında soruşturmaya alınması gerekenlerde vardır ve bunlarında biran önce soruşturulmasını istiyoruz. Örneğin Kıbrıs Türk Hava Yollarını batıranları, hellimlerle ilgili olan konuyu ve buna benzer olayları da soruşturma kapsamına almalılar. Bunu yapmaları ve dosyaları sonuçlandırmaları hükümete artı puan kazandıracaktır. Dosyaların tıkanması veya üzerine gidilmemesi bir anlam ifade etmemektedir, sonuçlandırmak bu nedenle çok önemlidir. Soruşturmalar genelde açılıyor, takibi yapılıyor önerge veriliyor ve orada kalıyor” diye konuştu.

“Zamlar her zaman karın ağrımız olmuştur”

Zamlardan yola çıkarak Asgari ücret komisyonunun acilen toplanması gerektiğine vurgu yapan Atan, “Asgari ücret çalışanların hak ettiği düzeye getirilmelidir. Verilen ve belirlenen hayat pahalılığı ise tam anlamı ile gerçeği yansıtmamaktadır, bir taraftan döviz yükselirken diğer taraftan her şeye zam yapılmaktadır. Bu zamlar da her zaman için bizim karın ağrımız olmuştur, her gelen hükümet bazı şeyleri savsaklayarak gerçek hayat pahalılığını ortaya koymamıştır. Hükümetin hayat pahalılığını yeniden gözden geçirip, devlet planlama örgütünün sepetini göz önünde bulundurmalı ve radikal veriler ortaya koymalıdır”

(yeni bakış)