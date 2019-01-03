Sendikacılar Ali Kişmir ve Serkan Soyalan da Vicdani Reddini açıkladı

İşte o açıklama;

Bugün Askeri Mahkeme’de görülen vicdani ret davasında Halil Karapaşaoğlu’na verilen ceza bizler açısından kabul edilemezdir.

Türkiye’nin alt yönetimi olan adanın kuzeyindeki baskılar ne yazık ki insan haklarını engellemekte ve bu haklarını kullanmak isteyen insanlarımızı demir parmaklıklar ardına göndermektedir. Mahkemenin verdiği para cezasını da, 20 günlük hapis cezasını da tanımıyoruz. Bu karar bizler için yok hükmündedir.

Sivil hükümetin basiretsizliği ve korkaklığı yüzünden, bugün bir kez daha insan hakları adanın kuzeyinde demir parmaklıklar ardına hapsedilmiştir. Hiçbir baskı ve tehdit vicdani retçi yoldaşlarımızı ve bizleri korkutamaz, yolumuzdan da edemez.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumlarını tek halk olarak gören bizler, aynı halktan olduğumuz insanlara karşı silah tutmayı reddediyoruz.

Bu bağlamda Sendika Başkanımız Ali Kişmir’in ve Sendika Genel Sekterimiz Serkan Soyalan’ın vicdani retlerini açıkladıklarını buradan duyurur, verilen mücadelenin yükselerek devam edeceğini kamuoyu ile paylaşırız.