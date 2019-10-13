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Sendikal Paltform'dan Akıncı'nın açıklamasına destek

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Sendikal Paltform'dan Akıncı'nın açıklamasına destek
Sendikal Paltform'dan Akıncı'nın açıklamasına destek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Türkiye’nin, Suriye topraklarında başlattığı “Barış Pınarı Operasyonu” hakkında yaptığı açıklama, Kıbrıs Türk Toplumunun genelinin düşüncesini yansıtmaktadır. Bu bağlamda Sayın  umhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin sesi ve vicdanı olmuştur.
Bu insancıl düşünceye dahi tahammülü olmayan ve herkesin, her koşulda Türkiye Hükümetlerinin attıkları adıma itaat etmesi isteyen kesimin, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik hakaretleri, tehditleri ve haddini aşan yorumları tarafımızca kabul edilemezdir. Sayın Akıncı’ya yapılan her hakaret, onu seçen ve liderliğini yaptığı Kıbrıs Türk Toplumuna yapılmış sayılmaktadır. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması gayet açık ve nettir. Hiçbir Kıbrıslı Türk,
Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine zarar gelmesini istemez. Kıbrıslı Türk Lider Akıncı da, bizler de sadece bu sorunun çözümünün kan dökerek değil müzakere ederek çözüleceği görüşünü ortaya koyuyoruz.  
Sendikal Platform olarak her daim “savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz” ilkesini ortaya koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Ayrıca bu yönde de mücadele vermeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü coğrafyamızda yaşanan çatışma ortamının ancak barış müzakereleriyle sona ereceği görüşündeyiz.


Saygılarımızla
Sendikal Platform

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