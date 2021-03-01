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Sendikal Platform Arıklı’yı Eleştirdi, El-Sen’e Destek Belirtti

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Sendikal Platform Arıklı’yı Eleştirdi, El-Sen’e Destek Belirtti
Sendikal Platform Arıklı’yı Eleştirdi, El-Sen’e Destek Belirtti

Sendikal Platform, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile ilgili spekülatif açıklamalar yaptığı gerekçesiyle eleştirerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (EL-SEN) destek belirtti.

Sendikal Platform adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mali Sekreteri Mustafa Baybora, Arıklı’nın ‘Elektrik Kurumu’nda yolsuzluk var’ yönündeki söylemlerine işaret ederek, eleştirdi.

Baybora, “Sayın Arıklı, her nedense bu usulsüzlük ve yolsuzlukları bir türlü belgeleri ile açıklamamıştır. Yakıt alımı ihalesini somut gerekçelerle iptal edemeyen Sn. Arıklı, kendini eleştiren EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı itham ederek saldırmaya başlamıştır. Bu da yetmezmiş gibi Kubilay Özkıraç’ın katıldığı programın yapımcısına da saldırmayı sonra da hiçbir şey olmamış gibi özür dilemeyi alışkanlık haline getirmiştir” dedi.

Açıklamada, “Akaryakıt alımı ile ilgili koparılan kıyamet konusunda EL-SEN gerçeklerini söylemeye, Sendikal Platform olarak faşizme karşı EL-SEN’in yanında durmaya devam edeceğiz” vurgusu yapıldı.

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