Sendikal Platform, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Sendikal Platform adına bir heyet, partiyi ziyaret ederek, seçimler ve yaşanılan toplumsal sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamaya göre, görüşmede, “seçim sürecinde yaşanan dış müdahaleler, tehdit ve telkinlerin, seçim sonuçlarının meşruluğunu ortadan kaldırdığı noktasında hem fikir” olundu.

Sendikal Platform, yapılan değerlendirmelerin ardından Bağımsızlık Yolu'nu yeni süreçte “toplum çıkarları için irade ve çözümü de merkezine alarak mücadele edecek geniş çaplı bir iş/güç birliği platformunu birlikte şekillendirmeye” çağırdı.