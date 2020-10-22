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Sendikal Platform: “Bu kadar müdahalenin ve dış karışmacılığın yapıldığı bir seçimden çıkan sonucu kabul etmiyoruz”

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 Sendikal Platform, seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanlığı seçimine “müdahale ve dış karışmacılık” yapıldığını iddia etti ve “Bu kadar müdahalenin ve dış karışmacılığın yapıldığı seçimden çıkan sonucu kabul etmiyoruz” dedi.
Sendikal Platform: “Bu kadar müdahalenin ve dış karışmacılığın yapıldığı bir seçimden çıkan sonucu kabul etmiyoruz”

 Sendikal Platform, seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanlığı seçimine “müdahale ve dış karışmacılık” yapıldığını iddia etti ve “Bu kadar müdahalenin ve dış karışmacılığın yapıldığı seçimden çıkan sonucu kabul etmiyoruz” dedi.

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, Dev-İş, Basın-Sen, Çağ-Sen, Koop-Sen ve Türk-Sen imzasıyla yayımlanan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine seçimlere müdahalede bulundukları iddiasıyla çeşitli eleştiriler getirildi.

Bu çerçevede AKP’nin adaya uzmanlar gönderdiği, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile AKP ve MHP milletvekillerinin “köy köy gezerek oy topladığı”, “seçim rüşvetleri” dağıtıldığı öne sürülen Sendikal Platform açıklamasında, Türkiye’den su sağlayan boru hattının tamiri ile Maraş’ın açılmasının da seçim malzemesi yapıldığı öne sürüldü.

Öğretmen Akademisi sınavında başarılı olup, yedek listesinde olan öğrencilerin ailelerinin okula kabul için Ersin Tatar’a oy verme şartı ile tehdit edildiği ileri sürülen açıklamada, “Bazı yerleşim yerlerinde kişi başı 3,000 TL karşılığı oy satın alma piyasası açılmış, oy satın alınarak iradeye müdahale edilmiştir” denildi.

Sendikal Platform açıklamasında, Yeniden Doğuş Partisi’nin de “Türkiye’yi sevenler ve sevmeyenler” şeklinde propaganda yaptığı iddia edildi ve “Son iki hafta içerisinde Türkiye’den binlerce kişi seçim maksatlı Kıbrıs’a getirilmiş, bir kısmı karantina merkezlerinden göz yumularak oy vermeye taşınmıştır” görüşü öne sürüldü.

Seçimlerin meşruiyetinin olmadığı savunulan Sendikal Platform açıklamasında, Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini temsil etmediği iddia edildi. 

“Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye ilhak sürecinin başladığı” öne sürülen açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarının korunması ve adamızın birleştirilmesi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi vurgularız” denildi.

 

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