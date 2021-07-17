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Sendikal Platform, CTP ve TDP'nin kararlarını selamladı

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"Son derece tarihi olan bu kararı desteklerken, bu karara saygı duymayan ve ahlaksızca bu iki partimize saldıran çevreleri de hadlerini aşmamaya davet ediyoruz"
Sendikal Platform, CTP ve TDP'nin kararlarını selamladı

Basın Açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Meclisi’ne hitap edeceği toplantıya katılmayarak protesto etme kararlarını Sendikal Platform olarak selamlıyoruz.

Özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iradesine açık müdahale yapılan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ta Federal bir çözüm istencine karşı da darbe niteliğinde bir tavır ortaya koyan Türkiye’deki iktidara ve buradaki işbirlikçilerine gereken cevap Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen bu iki partimizden gelmiştir. Son derece tarihi olan bu kararı desteklerken, bu karara saygı duymayan ve ahlaksızca bu iki partimize saldıran çevreleri de hadlerini aşmamaya davet ediyoruz.

Belli oluyor ki, TC Büyükelçiliği yine düğmeye basmış ve bazı çevreleri protesto kararı alan CTP ile TDP’nin üzerine saldırtmıştır. Bu saldırılar karşısında iki partimizin yanında olduğumuzu ve sonuna kadar destek verdiğimizi kamuoyu yoluyla ilan ediyoruz.

Sendikal Platform

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