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Sendikal Platform: "Eylem yasağına tepkimiz çok sert olacak!"

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Sendikal Platform eylem yasaklarına karşı açıklama yaptı..İşte o açıklama;
Sendikal Platform: "Eylem yasağına tepkimiz çok sert olacak!"

Bir eylemi yasaklamak anayasanın 32. maddesine göre suçtur ve bu suç yine müdahale sonucu devlet eliyle işlenmektedir. Devlet, kendi kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım tarihinde kendi anayasasını tanımamazlık etmektedir.

Anayasada bulunan “Toplantı ve Yürüyüş Hakkı”nı ihlal eden bu anlayış aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüklerini kısıtlamaktadır. 5 gün önce düzenlenen yürüyüş ile bugün düzenlenmek istenen yürüyüş arasında hiçbir farklılık yoktur. Dolayısıyla bu kararın da izahı yoktur!

Bugün yandaşların yapacağı karşılama gösterisini yasaklamayan, her türlü törene izin veren ve toplumu geren pikniğe sözde yasak bölge olan yerde yapılmasına göz yuman bu biat anlayışına son verme zamanı gelmiştir. Kendi topraklarımızda hem özgürlüklerimiz kısıtlanıyor hem de aşağılanıyoruz. Bunu kabul edip sessizliğe bürünmemiz söz konusu değildir.

Sendikal Platforma bağlı sendikalar başta olmak üzere tüm ilerici örgütlerle artık dönüşü olmayan bir kavgayı vermek adına gerekli adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kavgayı daha da yükselteceğiz çünkü bu memleket bizim biz yöneteceğiz!

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