Sendikal Platform: Gümrük Çalışanımızı Darp Olayını Kınar, Hükümeti Göreve Davet Ederiz

Covid-19 salgını döneminde salgına karşı hükümetin tedbir amaçlı kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla neredeyse tüm özel ve kamu sektörlerindeki çalışma yaşamını durdurmasına rağmen gümrük çalışanları hiç ara vermeden çalışmıştır. Hükümetin sağlıkla ilgili tüm tedbirlerin alındığı açıklamasına rağmen gümrüklerde gerekli tedbir ve önlemler alınmamış, gümrük çalışanları kendilerini ve ailelerini riske atarak görev yapmayı sürdürmüştür.

Bu süre zarfında risk koşulları altında ülkemize ilaç, dezenfekte malzemesi, insani gıda ve hayvan gıdalarının gelebilmesi için canla başla çalışan, devlet bütçesine katkı yapan gümrük çalışanlarımızın takdir edilmesi gerekirken görevi başında darp edilmesi kabul edilemezdir.

Mağusa Limanında görev yapan memurlarımızdan birinin görevini yapmasını engelleyerek saldıran ve şiddet uygulayıp darp edenlere gerekli cezaların verilmesinin takipçisi olacağımızı belirtiriz. Bu yaşanan voyvodalıkla bir kez daha ortaya çıkan devletin çalışanların her türlü güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünü bizleri yönettiğini iddia edenlere hatırlatır kendilerini göreve davet ederiz.