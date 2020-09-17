Sendikal Platform: “Halkın sağlığını korumak adına sorumluluk alınmalı”

Sendikal Platform, Başbakanlık önünden siyasi partilere ve örgütlere seslenerek, halkın sağlığını korumak adına sorumluluk alınmasını istedi, yaratılan felaketin toplumsal tepki ve mücadeleyle önlenebileceğini söyledi.

Sendikal Platform, bugün Başbakanlık önünde açıklama yaptı, “UBP-HP Hükümeti Halk Sağlığına Zararlıdır,” “Karantinasız Girişlere Hayır” pankartı açtı.

Sendikal Platform adına ortak açıklamayı Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan okudu. Ortak açıklamanın tam metni şöyle;

“Covid-19 salgını nedeni ile halkın sağlığını koruma tüm devletler tarafından öncelikli olarak ele alınırken, UBP-HP Hükümeti halkımızın sorumlu davranması ile elde edilen “sıfır vaka” kazanımını tam bir felakete dönüştürmüştür.

10 Mart tarihinden itibaren iki aya yakın bir süre sokağa çıkmayan halkımızın işini gücünü kaybetme, psikolojik bunalıma girme pahasına yaptığı özveri, UBP-HP Hükümeti’nin birkaç gazino patronunu zengin etme girişimi ile heba edilmiştir. Yaratılan sağlık ve güvenliği tehdit edici ortam nedeniyle çocuklar eğitimsiz kalmış, dokuz bine yakın işyeri faaliyetini durdurmuş, çiftçi ve hayvancının ürettiği ürünler elde kalmış, turizm işletmeleri kapanmış, üniversite öğrencileri ülkeyi terk etmiş, sosyal yaşam durmuştur. Bunca fedakarlık Temmuz ayı başında Sendikal Platform’un ve hekim örgütlerinin tüm uyarılarına rağmen birkaç gazino sahibi ve ganimet zenginini daha da zengin etmek için bu hükümet tarafından sorumsuzca harcanmıştır. UBP-HP Hükümeti Temmuz ayı başında aldığı uyduruk önlemlerle, ülkemize Covid-19 taşıyan bireylerin girmesine izin vererek, Covid-19 ithal etmiştir. Gelinen durumda UBP-HP Hükümeti “ne ekti ise onu biçmekte” fakat bu sorumsuzluğunun bedelini halkımız sağlığı ile çocuklarımız alamadığı eğitim ile ve ekonomik faaliyetlerin çökmesi ile ödemektedir. Yaratılan bu yıkımın sorumlusu UBP-HP Hükümeti’dir. Sendikal Platform olarak tüm siyasi partileri ve örgütleri halkın sağlığını koruma adına sorumluluk almaya ve felaketin baş sorumlusu UBP-HP Hükümeti’ne karşı aşağıdaki şartları oluşturmak için mücadele etmeye çağırırız;

1-Ülkeye karantinasız girişe asla izin verilmemelidir.

2-Rastgele (Random) testlerle salgının boyutları ortaya çıkarılmalıdır.

3-Sağlık sistemi fırsat eşitliğine dayalı istihdamlarla güçlendirilmeli, Pandemi hastaneleri tamamlanmalıdır.

4-Salgının yayılması önlenmeli, tekrardan kapanmamak için radikal tedbirler uygulanmalıdır.

5-Tüm dünyada olduğu gibi bu dönemde ekonomik önlemler için bütçe ayrılmalı, hükümetin kararı doğrultusunda kapatılan işletmelere ve tüm çalışanlara yaşayabilmeleri için ekonomik destek verilmelidir.

UBP-HP Hükümeti’nin sorumsuzluğu sonucu yaratılan bu felaket ancak toplumsal tepki ve mücadele ile önlenebilir. Bu iradesiz yöneticilerle sorunlar çözüm bulmaz. Gazino ve özel hastane patronlarına hizmet etmeyi öncelik gören ve sadece seçimleri düşünen bu hükümet halkın sırtından gitmelidir.

UBP- HP Hükümeti halkın sağlığına zararlıdır.”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de Başbakanlık önünde kısa bir açıklama yaptı.

“Dünyada salgın devam ederken, halkın da özverili duruşuyla bizde 76 gün boyunca pozitif vaka görülmedi” diyen Elcil, hükümetin bu ortamı koruyamadığını, icraatlarıyla halkın sağlığını tehlikeye attığını savundu.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı için şirket benzetmesi yapan Elcil, “Kudret Özersay, Ersin Tatar Co. Şirketi, ülkemize korona ithal eden başarılı bir şirkettir. Hükümetin icraatları halkın sağlığını tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

“İyiye değil, kötüye gidiyoruz” diyen Elcil, belli çevrelere menfaat sağlayan, şirket mantığıyla hareket edenlerin yaşanan krizin sebebi olduğunu söyledi.