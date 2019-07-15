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Sendikal Platform, HP’deki kesinti kararının iptali için mahkemeye başvurdu

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Sendikal Platform, Hükümet’in, kamu çalışanlarının, emeklilerin ve sigortalıların hayat pahalılığı ödeneğini yeniden düzenleyerek yüzde 2 kesintiye gitmesi yönünde aldığı kararın iptali için Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyaladı.
Sendikal Platform, HP’deki kesinti kararının iptali için mahkemeye başvurdu

Platform, hayat pahalılığının yüzde 2 az ödenmesi için çıkardığı Yasa Gücünde Kararname’nin Bakanlar Kurulu tarafından değil Cumhuriyet Meclisi tarafından alınması gereken bir karar olduğunu; ekonomik tedbir kapsamında başka karar alınmadan hayat pahalılığından kesintiye gidilmesinin de doğru olmadığını savunuyor.

Yüksek İdare Mahkemesi’nde davanın dosyalanmasının ardından Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil basına açıklama yaptı. Elcil, “hükümetin ülkeyi iyi yönetmediğinden mali açıkların kapatılması için emekçinin ve emeklinin cebine el atmayı seçtiğini” söyledi.

Hayat pahalılığı ödeneğinde kesintinin Cumhuriyet Meclisi’nde ele alınması gereken bir konu olduğunu ancak Bakanlar Kurulu’nun kesintiyi yasa gücünde kararname ile yapma kararı aldığını ifade eden Elcil, hayat pahalılığından kesinti yapılmasına ihtiyaç olmadığını, devletin seyrüsefer harçlarından 82 milyon, Sanayi Bölgesi kiralarından da 5.5 milyon TL alacağı bulunduğunu, daha pek çok alacak varken Bakanlar Kurulu’nun kolay yolu seçtiğini ifade etti.

Yüzde 2’lik kesintinin, Türkiye ile imzalanması gündemde olan yeni ekonomik iş birliği anlaşmasının bir parçası ve bir başlangıç olduğunu ileri süren Elcil, iş birliği anlaşmasında 2020’de hayat pahalılığının dondurulması, maaş ve ücretlerde düzenlemeler; limanlar, Telekomünikasyon Dairesi ve Elektrik Kurumu’nun, Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi yandaşlarına peşkeş çekilmesinin hedeflendiğini iddia etti. Elcil, “Olay yüzde 2’lik bir olay değildir” dedi.

Türkiye’den gelecek talimatlarla ülkenin gelişiminin söz konusu olmadığını savunan Elcil, Türkiye’nin 462 milyar dış Dolar borcu olan ve paketlerle yönetilen bir ülke olduğunu, böyle bir ülkeden gelecek “paketlerle” gelişme sağlanabileceği düşüncesinin veya Türkiye para versin düşüncesinin yanlış olduğunu ifade etti.

12 YASA GÜCÜNDE KARARNAME

Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 66’ncı maddesine dayanarak temmuz ayında çalışanlara ve emeklilere verilecek hayat pahalılığı ödeneğinde yüzde 2 kesintiye gidilmesi kararı almış ve bu amaçla,  12 yasa gücünde kararname çıkarmıştı.

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