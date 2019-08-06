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Sendikal Platform: Devlet Bütçesinden Barış Kuvvetlerine 680 Milyon Ödeme Yapıldı!

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Sendikal Platform, hükümetin “denk bütçe” diyerek çalışanların ve emeklilerin maaş ve ücretlerine saldırdığını, bunun tam bir ikiyüzlü siyaset olduğunu savundu.
Sendikal Platform: Devlet Bütçesinden Barış Kuvvetlerine 680 Milyon Ödeme Yapıldı!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada “Devleti zarara uğratan, alacakları tahsil etmeyen ve bütçe dışı 680 milyon TL ödeme yapandır. Aynaya bakarsanız Kıbrıs Türk toplumunu kimin batırıp, yok oluşa sürüklediğini görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Elcil, UBP-HP hükümeti yetkililerinin göreve gelir gelmez, çalışanların, emeklilerin ve sosyal sigortalıların gelirlerine göz dikerek, kesintiye gitmeyi öncelikli hedef olarak belirlediğini öne sürdü.

Elcil şöyle devam etti:

“Bütçeyi denkleştirmek adına çalışanlardan ve emeklilerden %2 kesinti yapma yanında, hayat pahalılığı ödeneğini durdurma başta olmak üzere kurumlarımızı, toplumsal varlıklarımızı, AKP yetkilileri ile imzaladıkları paketle birlikte peşkeş çekmeye yönelmişlerdir.”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yüzde 2 kesinti konusunda başarısız olunca “devleti 80 milyon TL zarara uğrattılar” açıklaması yaptığını savunan Elcil, şöyle devam etti:

“Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve UBP-HP hükümeti yetkililerine 2011 yılında UBP’nin hükümette olduğu dönemde çalışanların yasal hakkı olan yüzde 14,72 hayat pahalılığı ödeneğinin dönemin Maliye Bakanı Sayın Ersin Tatar tarafından gasp edildiğini hatırlatırız. Sayın Ersin Tatar tarafından 2011 yılında yüzde 14,72 hayat pahalılığı ödeneğinin gasp edilmesi nedeni ile çalışanların maaş ve ücretlerinden döviz bazında yüzde 40 gerileme olduğunu, bunun da çalışanların çalınmasının en güzel örneğini oluşturduğunu vurgulamakta yarar vardır. Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun yaşının genç olmasının bir sonucu olarak bir tarihsel gerçeği bilmemesini anlayabiliriz fakat seyrüsefer ruhsatlarından 82 milyon TL ve sanayi bölgesi arsa kiralarından 5,5 milyon TL devletin alacağını neden tahsil edemediğini anlamamız mümkün değildir.”

Elcil, 17 aylık süre boyunca “Barış Kuvvetleri Komutanlığı” için Türkiye’nin ödemesi gereken miktarın, 680 milyon TL olduğunu ve bu paranın bütçeden ödendiğini de ekledi.

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