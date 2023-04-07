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Sendikal Platform: İrademize, ve kurumlarımıza sahip çıkmak için #Hade 10 Nisan Pazartesi günü sokağa

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Sendikal Platform: İrademize, ve kurumlarımıza sahip çıkmak için #Hade 10 Nisan Pazartesi günü sokağa
Sendikal Platform: İrademize, ve kurumlarımıza sahip çıkmak için #Hade 10 Nisan Pazartesi günü sokağa

Yazılı açıklama yapan Sendikal  Platform, UBP-DP-YDP hükümetinin, Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yaparak AKSA’ya 20 yıl daha alım garantili sözleşme hediye etme hedefinin devam ettiğini belirterek, bugüne kadar El-sen’in ve destek veren örgütler ile halkın mücadelesi sayesinde bahse konu yasanın değişikliğinin hükümet tarafından Meclis’ten geçirilemediği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bu halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini peşkeş çekmek için talimat almış UBP-DP-YDP hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü bir kez daha malum yasayı Meclis’ten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir. Bu bağlamda bugün Türk-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sendikal Platform toplantısında, El-sen’in aynı gün Meclis önünde gerçekleştireceği eyleme, ülkenin en stratejik ve en kritik noktalarında greve giderek destek verilecektir” denildi.

“Bu memleketin de bu kavganın da bizim olduğunu hatırlatarak siz değerli halkımızı bu mücadelede bizlerle olmaya davet ediyoruz” denilen açıklamada, Bizler, “Pazartesi günü gücümüzü aldığımız sokaklarda olacağız!
İrademize, kültürümüze, geleceğimize ve kurumlarımıza sahip çıkmak için #Hade 10 Nisan Pazartesi günü sokağa” ifadeleri kullanıldı.

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