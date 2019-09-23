Sendikal Platform "kamusal varlıklar TC sermayesine verildi"

Sendikal Platform, AKP Hükümeti ile UBP-HP Koalisyon Hükümeti arasında geçtiğimiz Temmuz ayında imzalanan protokol ile Kıbrıs Türk toplumunun kamusal varlıklarının TC sermayesine verildiğini iddia etti, protokol ile toplum içinde bir çatışma yaratmanın da

Sendikal Platform, AKP Hükümeti ile UBP-HP Koalisyon Hükümeti arasında geçtiğimiz Temmuz ayında imzalanan protokol ile Kıbrıs Türk toplumunun kamusal varlıklarının TC sermayesine verildiğini iddia etti, protokol ile toplum içinde bir çatışma yaratmanın da hedeflendiğini öne sürdü.

Sendikal Platform adına KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, TC Hükümeti’nin protokolde öngörülen 750 milyon TL’lik tutarı “yargıda reform ve beş yıldan fazla Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan TC vatandaşlarının tümüne vatandaşlık verilmesi” şartına bağladığını iddia etti.

Meclis çoğunluğuna dayanarak UBP-HP Hükümeti’nin protokolle “dayatılanları” ileriye taşıması halinde bunun toplumsal bir çatışmaya dönüşeceğinin açık olduğu savunulan açıklamada, imzalanan protokolün iptal edilmesi çağrı yapıldı, “Sendikal Platform’un hazırladığı 90 maddelik önerileri görüşmek ve kendi kendimizin yöneteceği bir ülke yaratmak için masaya davet ederiz” denildi.