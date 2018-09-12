Sendikal Platform: Nami'nin adımları AKSA tekeli oluşturacak

İnsanlarımızın alım gücünün yüzde 60’a varan oranlarda düştüğü bu dönemde gerek hükümet, gerekse de bazı sermaye kesimleri tarafından yapılan zamlar toplumumuzun belini kırmış durumdadır.

Görüyoruz ki hükümetin almış olduğu ekonomik önlemler, olumlu bir şekilde emekçi kesime yansımamış, hatta toplumun daha da fakirleşmesine neden olmuştur.

Elektriğe gerek daha önce yapılan, gerekse de şu anda yapılması planlanan zam ile adanın kuzeyindeki hayat daha da pahalılaşacak, üretim maliyetleri artacak ve yaşanan artışların bedelini de çalışanlar ödemek zorunda kalacaktır.

KIB-TEK üzerinde siyasi oyunlar oynanmaktadır. Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin attığı adımlar, toplumumuz öz kuruluşu ve malı olan KIB-TEK’in gözden çıkarılıp AKSA’nın tekelinde bir yapı oluşturulması ve Kıbrıs Türk toplumunun tam bağımlı hale gelmesinin de önünü açmaktadır.

Bu bağlamda konunun ekonomik ve siyasal ayaklarına karşı mücadele eden EL-SEN’nin 13 Eylül Perşembe günü yapacağı eyleme Sendikal Platform olarak destek verdiğimizi ve yoldaş sendikamızın bu duruşunu selamladığımızı kamuoyuna duyururuz.

Plan ve program yapmak yerine sadece zam yapabilen bir zihniyetin olduğu hükümete karşı, Sendikal Platform’un bu krizin bedelini topluma ödetmemekte kararlı olduğunu ve gerekli tüm mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizi bildiririz.

Saygılarımla

Sendikal Platform (a)

Ali KİŞMİR

Basın-Sen Başkanı