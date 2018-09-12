  • BIST 92.186
  • Altın 245,188
  • Dolar 6,3675
  • Euro 7,3978
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Sendikal Platform: Nami'nin adımları AKSA tekeli oluşturacak

» »
Sendikal Platform’dan EL-SEN’in eylemine destek
Sendikal Platform: Nami'nin adımları AKSA tekeli oluşturacak

İnsanlarımızın alım gücünün yüzde 60’a varan oranlarda düştüğü bu dönemde gerek hükümet, gerekse de bazı sermaye kesimleri tarafından yapılan zamlar toplumumuzun belini kırmış durumdadır.

Görüyoruz ki hükümetin almış olduğu ekonomik önlemler, olumlu bir şekilde emekçi kesime yansımamış, hatta toplumun daha da fakirleşmesine neden olmuştur.

Elektriğe gerek daha önce yapılan, gerekse de şu anda yapılması planlanan zam ile adanın kuzeyindeki hayat daha da pahalılaşacak, üretim maliyetleri artacak ve yaşanan artışların bedelini de çalışanlar ödemek zorunda kalacaktır.

KIB-TEK üzerinde siyasi oyunlar oynanmaktadır. Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin attığı adımlar, toplumumuz öz kuruluşu ve malı olan KIB-TEK’in gözden çıkarılıp AKSA’nın tekelinde bir yapı oluşturulması ve Kıbrıs Türk toplumunun tam bağımlı hale gelmesinin de önünü açmaktadır.

Bu bağlamda konunun ekonomik ve siyasal ayaklarına karşı mücadele eden EL-SEN’nin 13 Eylül Perşembe günü yapacağı eyleme Sendikal Platform olarak destek verdiğimizi ve yoldaş sendikamızın bu duruşunu selamladığımızı kamuoyuna duyururuz.

Plan ve program yapmak yerine sadece zam yapabilen bir zihniyetin olduğu hükümete karşı, Sendikal Platform’un bu krizin bedelini topluma ödetmemekte kararlı olduğunu ve gerekli tüm mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizi bildiririz.

Saygılarımla

Sendikal Platform (a)
Ali KİŞMİR
Basın-Sen Başkanı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Kamu Komitesi “İstatistik kurumu yasa tasarısını” görüştü12 Eylül 2018 Çarşamba 15:50
  • Atun: “Hedef, daha çok kalkınma, daha çok yatırım, daha güçlü ekonomi12 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
  • Bes Genel Sekreteri Ulus Arpalıklı oldu12 Eylül 2018 Çarşamba 15:40
  • İzcan: ”Krizi kim yarattıysa bedelini o ödemelidir”12 Eylül 2018 Çarşamba 15:35
  • Bengihan: “Piyasa denetimleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmeli”12 Eylül 2018 Çarşamba 15:20
  • Sendikal Platform: Nami'nin adımları AKSA tekeli oluşturacak12 Eylül 2018 Çarşamba 15:16
  • Tatar: “Hükümet, Esnaf ve Zanaatkar kesiminin de görüşlerine mutlaka kulak vermelidir”12 Eylül 2018 Çarşamba 15:15
  • Özkıraç: İleride ortaya çıkacaklardan biz sorumlu olmayacağız12 Eylül 2018 Çarşamba 15:10
  • Engelli ve Yoksulluk maaşı alanlara 1000 TL’ lik ek ödeme bugün yapılıyor12 Eylül 2018 Çarşamba 15:00
  • Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Üyelerin bazıları 2017-2018 ödemelerini almadı”12 Eylül 2018 Çarşamba 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti