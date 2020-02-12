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Sendikal Platform: 'Ne yama, ne sömürge'

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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in imzasıyla yayımlanan Sendikal Platform ortak açıklamasında, Türkiye’deki iktidara eleştiriler yöneltildi. 
Sendikal Platform: 'Ne yama, ne sömürge'

Sendikal Platform, Türkiye’de siyasilerin, başta AKP yetkilileri olmak üzere “Kıbrıs’ın gerçeklerini duymaya tahammüllerinin olmadığını” savunarak, “Kıbrıslı Türklere saygı duymamaktadırlar. Bizler de onlara saygı duymadığımızı haykırmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in imzasıyla yayımlanan Sendikal Platform ortak açıklamasında, Türkiye’deki iktidara eleştiriler yöneltildi. 

Türkiye’nin Kıbrıs’ta da “Kıbrıs Türk toplumunun haklarını koruma” bahanesinin arkasına saklanarak “Mavi Vatan” hedefi ile çatışmacı-yayılmacı anlayışını sürdürdüğü görüşünü dile getiren Sendikal Platform, şunları iifade etti:
“AKP, garantör olduğu Kıbrıs’ta altında imzası olan uluslararası anlaşmalara saygı duymak yerine Kıbrıs Türk toplumunun iç işlerine müdahale etmekte, adanın kuzeyinin nüfus ve mülkiyet yapısını değiştirmekte, dini baskılar yapmakta, fakat hepsinden önemlisi toplumun seçilmişlerini ‘terörist’, ‘saygısız’, ‘yalancı’ ifadeleri ile itham ederek aşağılamayı alışkanlık haline getirmiştir. 
Ne acıdır ki; CHP, MHP, İYİ Parti gibi farklı siyasi görüşü olduğunu söyleyen siyasi partiler de saldırılarında ve saygısız açıklamalarında AKP’den geri kalmamaktadırlar. Anlaşılan odur ki, Türkiye’nin önemli siyasi oluşumları Kıbrıs’ı bir fetih alanı olarak görmekte ve Kıbrıslı Türklere saygı duymamaktadırlar.

“NE KIBRISLI RUMLARA YAMA NE DE TÜRKİYE’NİN SÖMÜRGESİ”

Başta AKP yetkilileri olmak üzere, Türkiye siyasetinin önemli kesimlerinin Kıbrıs’ın gerçeklerini duymaya tahammülleri yoktur. Bizler Kıbrıs’ta özgürlük ve var olma kavgası vermeye devam ederken, adamızın birleştirilmesini, halkların kardeşliğini, barışın bir erdem faşizmin ise bir insanlık suçu olduğunu, Türkiye yetkililerinin faşist, ırkçı, linç ve saldırı kültürünü benimseyerek, yayılmacı amaçlarla ülkemizde savaş çıkarmaya uğraştığını, terörizmi desteklediklerini, irademize saygı duymadıkları için bizim de onlara saygı duymadığımızı haykırmaya devam edeceğimizi ifade eder, ne Kıbrıslı Rumlara yama ne de Türkiye’nin sömürgesi olmayacağımızı bir kez daha vurgularız.”

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