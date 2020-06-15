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Sendikal Platform: UBP-HP hükümeti derhal istifa etmelidir

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Sendikal Platform adına; KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklama yaptı
Sendikal Platform: UBP-HP hükümeti derhal istifa etmelidir

Kovid 19 salgını sürecinde hastalığın yayılmaması için  halkımızın  göstermiş olduğu sağduyu sonucunda sağlıkla ilgili büyük kayıp yaşanmaması sevindirici olmakla birlikte bu süreçte UBP-HP Hükümetinin almış olduğu  kararlar ve bu kararların uygulanmasında ortaya koymuş olduğu tutarsızlıklar pes dedirtecek niteliktedir.

1 Temmuz tarihine kadar ülkemize yurt dışından karantinasız  giriş olmayacağı yönünde Bakanlar Kurulu kararı alınmış olmasına rağmen geçtiğimiz Cuma günü Antalya’dan Ercan Havaalanına özel bir uçakla  gelen 9 kişinin elini kolunu sallayarak ülkemize girmesi hiçbir şekilde izah edilemeyecek skandal niteliğinde bir olaydır.

UBP-HP Hükümeti “sağlık” gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta çalışan  ve üç aydan beridir işsiz kalan kendi yurttaşlarına işlerine gidebilmeleri  için “14 günlük karantina veya gidip de gelmeme” seçeneği dışında hiçbir seçenek sunmazken diğer yandan “yatırımcı” adı altında kimi kişilerin elini kolunu sallayarak ülkemize girmesinin hiçbir haklı izahı olamaz.

Üç aylık şüreçte ikinci dalga olasılığına karşı sağlık altyapısını güçlendirme adına elle tutulur hiçbir icraat ortaya koymayan, özellikle   pandemi  hastanesi yapılması ile ilgili somut hiçbir adım atmayan UBP-HP Hükümetine halkın güveni kalmamıştır. Halkın sağlığını hiçe sayan ve  kendi aldıkları kararlara da aykırı olan bu son olay da   bardağı taşırmıştır.   Derhal istifa edip gitmeleri halk için yapacakları en doğru şey olacaktır.

 

Sendikal Platform adına;

Güven Bengihan

KTAMS Başkanı

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