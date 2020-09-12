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Sendikal Platform ve Maliye Bakanı arasında gerginlik! Sendikalar toplantıyı terk etti!

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Sendikal Platform ve Maliye Bakanı arasında gerginlik! Sendikalar toplantıyı terk etti!
Sendikal Platform ve Maliye Bakanı arasında gerginlik! Sendikalar toplantıyı terk etti!

İşte açıklama;

Sendikal Platform’un, Cuma sabahı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile gerçekleştirdiği toplantıda yaşanılanlar utanç vericidir. Olgun Amcaoğlu ne yazık ki bir bakana yakışmayacak tavırlar ve söylemler içerisine girmiş, haddini aşan sözlerle hem sendika yöneticilerine hem de sendika üyelerine açıkça hakaret etmiştir.

Pandemi sürecini yönetemeyen ve bu toplumun sağlığını riske atan UBP-HP Hükümetinin Maliye Bakanı, kalkıp da gelinen aşamadan ne bu toplumu sorumlu tutma ne de sendikaları sorgulama haddine sahip değildir. Maliyenin başındaki bir kişi olarak sendikalara, “Siz bu süreçte ne verdiniz” demesi, açıkça sayın bakanın acizliğini göstermektedir.

Bakanın bu tavrı üzerine ne yazık ki gerçekleşen toplantı gerilmiş, Başkanımız Mustafa Yalınkaya net tepkisini ortaya koyarak toplantıyı terk etmiştir. Yalınkaya’nın ardından Sendikal Platform’u temsil eden sendika yöneticileri de bakana tepkilerini koyarak toplantıdan ayrılmışlardır.

Hükümetin hiçbir ferdinin bu süreçte bir başkasını bırakınız suçlamayı, sorgulama hakkı dahi yoktur. Herkes haddini ve yerini bilmelidir.

Saygılarımızla;

Belediye Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu

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