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Sendikal Platform: Yarattığınız düzeni kabul etmiyoruz!

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Açıklamada "ÖNCE İNSAN, HALK DEMEK İÇİN 28 ARALIK GÜNÜ SOKAKTA OLACAĞIZ!" denildi.
Sendikal Platform: Yarattığınız düzeni kabul etmiyoruz!

SENDİKAL PLATFORM BASIN AÇIKLAMASI

Bizler bu ülkeye, bu ülkedeki geleceğimize, çocuklarımıza, toplum sorunlarına duyarlı olan, daha güzel bir gelecek için, yaşanabilir bir ülke için, çocuklarımıza umut olmak için kaygı duyuyor, sorumluluk hissediyoruz.

Bu sorumlulukla yollardayız, meydanlardayız, okuldayız, limandayız, dairedeyiz, belediyedeyiz… ancak görünen odur ki devleti yönetenler sorumluluk duymak bir yana, memleket yangın yerine dönmüşken bunun farkında bile değildirler.

Bir yandan tüm emekçilerin yokluk sınırında buluşturulması için kendilerini adamışçasına çalışmakta, bir yandan ise atama ile “gel başla” diyerek yandaşları işe almaya, umut tacirliğine devam etmektedirler. Adaletmiş, fırsat eşitliğiymiş, hak-hukukmuş umurlarında bile değildir.

Ne acıdır ki bu vurdumduymazlığın, bencilliğin, adaletsizliğin bedelini bu ülkenin gençleri, çocukları ödemektedir. Bu ülkeyi yönetenler için ülkeye kim gelmiş, kim gitmiş önemli değildir. Yeter ki ekonomik çark çalışsın, insan sayısı artsın. Nitelik hiç önemli değil, nicelik bize yeter diyorlar. Bu ülkenin evlatlarını göç yollarına döküyorlar.

Her geçen gün yoksullaştırılan, ekmek kuyruğunda, benzin kuyruğunda, hastane kuyruğunda, ilaç kuyruğunda, göç kuyruğunda, iş kuyruğunda bekletilen, el avuç açan, muhtaç durumuna düşen bir toplum yarattınız.

Buna isyanımız var!

Bu toplum bunları hak etmiyor!

Dayattıklarınızı kabul etmiyoruz!

Yarattığınız düzeni kabul etmiyoruz!

Adaletsizliği, umur tacirliğini, el avuç açan bir anlayışı,

halkı muhtaç halde dönüştüren bu yapıyı REDDEDİYORUZ!

---

Alım gücünün korunması için,

adaletli bir vergi sistemi için,

alım gücünün korunacağı bir para birimi için,

onlarca yıldır teşvik, muafiyet alıp bir kuruş vergi ödemeyenlerin toplumumuzda çaldıklarını geri vermeleri için,

servet vergisini konuşmak için,

çocuklarımızın geleceklerinin çalınmasına engel olmak için,

 

 

 

 

ÖNCE İNSAN, HALK DEMEK İÇİN

28 ARALIK GÜNÜ SOKAKTA OLACAĞIZ!

 

MEYDANLARI DOLDURACAK, TOPLUMUN FAKİRLEŞMESİNE, YOK EDİLMESİNE, DİLENCİ HALE GETİRİLMESİNE KARŞI YÜRÜYECEĞİZ.

 

TÜM SENDİKALARA, DERNEKLERE VE HALKIMIZA BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE,

DAHA GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİMİZ BİR GELECEK İÇİN SESİMİZİ YÜCELTMEYE ÇAĞIRIRIZ.

 

 

 

KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, BES

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