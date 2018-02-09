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Sendikal Platform, yargıya yönelik saldırıları kınadı

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Sendikal Platform, yargıya yönelik saldırıları kınadı
Sendikal Platform, son günlerde, ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olan bağımsız yargıya yapılan saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, saldırıları şiddetle kınadı.

Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Ahmet Kaptan, hukuk sisteminin koruyucusu olan bağımsız mahkemelere yapılan saldırılara son verilmesi çağrısında bulunarak, bu konuda sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Kaptan, Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımcılığına dayalı söylemlerle ülkede yaratılmaya çalışılan çatışma ortamının yaşanan gerginliği daha da tırmandırdığına işaret ederek, “Basın özgürlüğüne karşı yapılan saldırılar ve Kıbrıs Türk halkının demokratik kültürüne hiç uymayan olaylar toplumu derinden yaralamıştır” dedi.

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