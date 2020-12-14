Sendikal Platform'dan Arıklıya:''buyursun gelsin hodri meydan!''

Sendikal Platformun açıklaması şu şekilde:

Bakanlığını teslim almaya partisi ile birlikte gidecek kadar görmemiş olan Erhan Arıklı’nın sendikalara yönelik açıklaması eğer bir meydan okumaysa, buyursun gelsin hodri meydan!

Siyasete atılmadan önce olduğu gibi siyasete atıldıktan sonra da hadsiz açıklamalarına devam eden ve bugün katıldığı bir TV programında hadsizliklerine bir yenisi daha ekleyen Arıklı, meydanı boş, bizlerin de bu söylemler karşısında sineceğini zannetmesin. Belli ki geçmişte Arif Hoca’nın kendisine verdiği ders yetmemiş, şimdi bir ders de biz sendikalardan talep ediyor!

Arıklı şunu net olarak bilsin ki, ayrılıkçı, ırkçı ve dikta politikaları bu topluma ve bizlere sökmez. Herkes haddini bilecek, bilmeyenler de çok yakın zamanda öğrenecek!