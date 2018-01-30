  • BIST 119.919
  • Altın 162,868
  • Dolar 3,7648
  • Euro 4,6884
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Sendikal Platform’dan halka teşekkür…

» »
Sendikal Platform’dan halka teşekkür…
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 26 Ocak’ta toplumun tarihi bir güne daha imza attığını kaydetti.

Eylem, Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, barış, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, hoşgörü, kardeşlik, saygı gibi değerlerin karşısına konulmak istenen linç kültürünün şiddet, ayrımcılık, savaş ve faşizan yaklaşımların kabul edilmediğini, barış, demokrasi ve özgürlük talebinin bir kez daha hep birlikte sokağa çıkarak, yürüyerek meydanları doldurarak haykırıldığını anlattı.

Halka Sendikal Platform adına teşekkür eden Eylem, bu eylemle, varoluş kavgasında uygulanmak istenen, bireyleri, örgütleri, düşünceleri, özgürlükleri hedef alan, toplumun yararına olmayan anti-demokratik politikaların reddedildiğini ifade etti.

Program gereği yapılması planlanan konserler ve şiir dinletilerinin yağmur dolayısıyla yapılamadığını da hatırlatan Eylem,  buna karşın, faşizme karşı omuz omuza mücadeleyi sürdürmeye, barış, demokrasi, özgürlük mücadelesi içerisinde tüm sanatçı dostlarla aynı yolu yürümeye devam edeceklerini, farklı dillerde, farklı inançlarla aynı şarkıları, aynı şiirleri söyleyeceklerini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Polisiye olaylar30 Ocak 2018 Salı 13:38
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, 13.00’te Erhürman’ı kabul edecek30 Ocak 2018 Salı 12:18
  • Taçoy: 4'lü koalisyonun ömrü çok olmaz30 Ocak 2018 Salı 12:08
  • AB'den İngiltere'ye acı reçete30 Ocak 2018 Salı 12:02
  • TDP PM bu akşam toplanıyor30 Ocak 2018 Salı 11:57
  • 1 hafta sonra olsa da tutuklandılar...Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor30 Ocak 2018 Salı 11:35
  • Öğrenciler yarın karne alıyor30 Ocak 2018 Salı 11:24
  • İşte muhtemel bakanlar30 Ocak 2018 Salı 10:50
  • Cumhurbaşkanı Akıncı bugün 12.00’de Özgürgün’ü kabul edecek30 Ocak 2018 Salı 10:47
  • Serdar Denktaş'ın Para Kambiyo Dairesi'ni maliyeye bağlamak istemesinin sebebi ne?30 Ocak 2018 Salı 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti