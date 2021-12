Sendikal Platform, özelde lapta belediyesi çalışanlarının maaş mücadelesi, genelde belediyelerin sürdürülebilirliği açısından yasal düzenlemelerin mücadeleleri olduğunu, bu anlamda gerekli her türlü destek ve güç birliğinin boyunlarının borcu olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, bir emekçinin kalabileceği en kötü durumun, 1 ay boyunca emeğini sattığı işvereninden bu emeğin karşılığını alamaması olduğuna işaret ederek, Lapta Belediyesi emekçilerinin ise bu durumu 4 ayı aşkın bir süredir yaşadıklarına dikkat çekti.

Pandemi koşullarında, TL kullanımına bağlı ekonomik yıkım altında, maaş alan emekçiler dahi hayatlarını idame ettirmekte zorlanırken, Lapta belediyesi çalışanlarının kaderleri ile baş başa bırakıldıklarını savunan Aşam, belediye çalışanlarının en doğal hakları olan maaşlarını alabilmek amacıyla başlattıkları grevin bugün 10. gününe girdiğini kaydetti.

Belediye başkanından tatminkâr bir açıklama gelmemesi, hatta çalışanları ve sendikaları BES’i suçlayıcı açıklama yapmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Aşam, “Belediye başkanının bilmesi gereken en önemli unsur, her şeyden önce çalışanların maaşlarını ödeyemiyorsa, başkanlık şapkasını çıkarıp gitmesini bilmektir” dedi.

Bu durum karşısında sessizliğini koruduğunu savunduğu hükümet, Başbakan ve belediye başkana kefil olan partinin de sorumluluklarından kurtulamayacağını ifade eden Aşam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hepimizin bildiği gibi belediyelerin sürdürülebilirlikleri açısından zaruri olan belediyeler yasası, pandemi destek ödeneği, belediye personel yasası gibi eksikliklerde, hükümetin sorumluluğundadır. Belediyelerde örgütlü olan sendikaların bu konulara dikkat çekmek için yapmış oldukları 2 meclis önü eylemleri de halen karşılık bulmuş değildir ve bu talepler halen bakidir.

Sendikal Platform olarak belirtmek isteriz ki, özelde lapta belediyesi çalışanlarının maaş mücadelesi, genelde belediyelerin sürdürülebilirliği açısından dile getirilen yasal düzenlemeler mücadelemizdir. Bu anlamda gerekli her türlü destek ve güç birliği boynumuzun borcudur.”