Sendikal Platfrom: Demokrasi ve İrade için Yürüyeceğiz

Yapmış olduğumuz toplantılarda tüm yurtsever kesimlerle birlikte mücadele kararlılığımız vardır.

Kendi kendimizi yönetme irademizin hayat bulması için gelecek günlerde Sendikal platform çatısı altındaki sendikaların, Siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) çatısı altında mücadelemizi yükseltme kararlılığındayız.

Kıbrıs Türk Toplumunun uluslararası hukuka göre sahip olduğu haklarının ve statüsünün Kıbrıs’ta bir çözümle uluslararası toplumun parçası olabilmesi için ısrarlı mücadelemiz devam edecektir.

Bu doğrultuda 10 Kasım 2020 Salı günü (Yarın) saat 18:00’da Lefkoşa Dereboyu’nda başlayacak olan “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü”nde biz de olacağız.