Sendikalar ara emri talebinde de bulunacak, karar alınırsa maaşlar bu ay tam da ödenebilecek

Hükümetin maaşlardan kesinti yapması nedeniyle sendikalar harekete geçti. Sendikalar hükümetin Yasa Gücünde Kararname ile yaptığı kesintileri bugün yargıya taşıyacak. Sendikalar, kararın iptalinin yanında, ara meri talebinde bulunarak hükümetin konuyla ilgili Yasa Gücünde Kararnamesi’nin dava görüşülüp karara bağlanıncaya kadar durdurulmasını da (ara emri) talep edecek.

Konuyla ilgili olarak Genç TV’de bu sabah canlı yayında konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili kararın iptalinin yanında, kararın (kesintilerin) Temmuz maaşlarına yansımasını engellemek için ara meri talebinde bulunacaklarını da açıkladı. Mahkeme, ara emri talebini maaşlar ödenmeden karara bağlanması halinde ve sendikaların haklı görülmesi halinde Çarşamba günü ödenecek emeklilerin ardından Cuma günü kamu görevlileri maaşlarının kesintisiz alabilecek