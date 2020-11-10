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Sendikalar: ''Asgari Ücret Saptama Komisyonu Neden Toplanmıyor? ''

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Sendikalar: ''Asgari Ücret Saptama Komisyonu Neden Toplanmıyor? ''
Sendikalar: ''Asgari Ücret Saptama Komisyonu Neden Toplanmıyor? ''

Özel sektör emekçileri günden güne daha da yoksullaşırken, 1 Şubat 2020 tarihinden bu yana asgari ücrete artş yapılmamaktadır.

Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, enerji gibi temel ihtiyaçların yıllardır piyasalaştırılmasıyla zar zor ayakta duran emekçilerin hayatı, pandemi dönemimde hükümetin yanlış politikaları yüzünden dibe vuran ekonomi ve TL’nin döviz karşısında sürekli değer kaybetmesiyle  yaşanmaz bir hal almıştır.  Hükümet edenler emekçilerin sorunlarına eğilmek bir yana dursun, ısrarla kamu kaynaklarını ve imkanlarını sermayeye akıtmaya devam ediyorlar.

Örgütsüz ve sendikasız oldukları için Asgari Ücret Saptama Komisyonu içerisinde temsilyet hakkı olmayan asgari ücretli emekçilerin sorunları görmezden gelinmektedir.

Asgari ücreti zaten sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendiren bu komisyonu belirleyenler, yasal bir engel olmamasına rağmen 2020 yılı içerisinde ikinci defa toplanmasını önermemiş, emekçilere insanca yaşayabilecekleri bir artışı çok görmüşlerdir.

 

Bizler aşağıda imza sahibi sendikalar, özel sektör emekçilerinin sorunlarını, ülkemizdeki tüm çalışanların ve emeğin sorunları olarak görüyoruz. Onlara reva görülen modern kölelik koşullarını kabul etmiyor, asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına denk gelecek şekilde gerekli yasal düzenlemeler yapılarak artırılmasını talep ediyoruz.

 

 

HAKSEN, KTÖS, GÜÇ-SEN, EL-SEN, VERGİ-SEN, HAZİNE-SEN, BASIN-SEN, HAVA TRAFİK KONTROLLERİ SENDİKASI.

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