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Sendikalar Ayaklanıyor: Ekmeğimize, Aşımıza Göz Koyanlara Meydanı Boş Bırakmayacağız

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12 sendika ortak açıklama yaparak gelecek hafta eylem ve grevlere başlayacaklarını duyurdu
Sendikalar Ayaklanıyor: Ekmeğimize, Aşımıza Göz Koyanlara Meydanı Boş Bırakmayacağız

EYLEM VE GREVLER HAFTAYA BAŞLIYOR… Ülkenin çalışma hayatında örgütlü KTAMS, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS, Hak-Sen, Güç-Sen, Koop-Sen, Türk-Sen, Vergi-Sen, BES, Dev-İş ile Hür-İş’e bağlı sendikalar, yapılan zamlarla hükümeti protesto etmek amacıyla gelecek hafta eylem, grev ve organizasyonlar yapmaya başlayacaklarını açıkladı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, eylemlerin gelecek haftadan itibaren yapılmaya başlanacağını belirterek, “Ekmeğimize aşımıza göz koyanlara meydanı boş bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

 

ZAM ÜSTÜNE ZAM ARTIK YETER… Güven Bengihan, hükümetin yaptığı “insafsız ve vicdansız” zamlar karşısında alım gücü her geçen gün gerileyen halkın, çok derin bir yoksulluğa doğru sürüklendiğini ifade etti. Bengihan, “Ekonomik kriz dönemlerinde tüm dünyada hükümetler halkın alım gücünü koruyucu tedbirler alırken UBP-DP-YDP Hükümeti’nin zam üstüne zam yaparak zaten zor durumda olan dar ve sabit gelirli kesimleri daha fakirleştirmesi asla kabul edilemez” dedi.

 

HALK YOK OLUŞA SÜRÜKLENİYOR… Güven Bengihan, sendikaların yapılan zamlar ve KKTC’de yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili geçen hafta Başbakana talep ve kaynak önerilerini içeren bir mektup verip, yapılan zamlara müdahale etmesini talep ettiklerini belirtti. Bengihan sözlerini şöyle sürdürdü:  “Ancak talep ve önerilerimizin dikkate alınması bir yana, zamlar artarak devam etmiştir. Hükümet dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Bu zihniyet yaşanan sorunlara çare üretemeyeceği gibi, aksine halkı yok oluşa sürükleyecektir. Bunun adı halk düşmanlığıdır”.

 

BUGÜN 2 TOPLUMLU BARIŞ EYLEMİ VAR… Sendikaların haftaya başlatma kararı aldığı kitlesel eylemler öncesinde bugün Bu Memleket Bizim Platformu, Barış İçin İki Toplumlu İnisiyatif ile çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgüt yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs sorununda görüşmelerin yeniden başlaması için bugün 11.30’da iki toplumlu eylem düzenliyor. Kuzey Kıbrıs’ta ön miting Kuğulu Park’ta, Güney Kıbrıs’ta ön miting Mağusa Kapısı’nda aynı saatte başlayacak. Yürüyüş sonunda Birleşmiş Milletler’e eylem konusuyla ilgili ortak bildiri sunulacak.

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