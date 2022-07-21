Sendikalar, bakanlık önünde olacak!

Asgari ücrete yapılan itirazı görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yarın saat 11:00’de yapılacak toplantıya katılacaklarını duyuran Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaoğlu, toplantı öncesinde saat 10:30’da Hür-İş’e bağlı sendikaların temsilcilerinin de bakanlık önünde destek eyleminde bulunacağını söyledi.

“Asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığı oranı gözardı edilmiştir. Bu kabul edilemez” diyen Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

ASGARİ VİCDAN İSTİYORUZ

“Masada işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak itirazımızın ana sebebi asgari ücret belirlenirken yasada hayat pahalılığı oranı birinci madde olmasına rağmen tamamen göz ardı edilmesidir. Hükümet edenler ne yazık ki oluşan hayat pahalılığını görmezden geldi. Hayat pahalılığı oranındaki zamla asgari ücret net 9 bin 540 TL olmalıydı. Bu oranları Hür-İş değil, Başbakanlığa bağlı istatistik kurumu belirliyor. Açlık sınırı ortadadır. Hükümet edenleri ve işverenleri asgari vicdana davet ediyoruz.

TABUTU BİZ DEĞİL ONLAR TAŞIYACAK

Yarın gerçekleşecek olan toplantıda 8 bin 600 TL onaylandığı anda asgari ücretliyi öldürecekler. Tabutu biz değil, onlar taşıyacak. Bu ücretle kimse geçinemez.”