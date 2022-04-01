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Sendikalar Başbakanlığa Yürüyor

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Sendikalar Başbakanlığa Yürüyor
Sendikalar Başbakanlığa Yürüyor

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor.

Sendika binalarının önünde toplanmaya başlayan eylemciler, saat 11.00 sıralarında da Başbakanlık’ta toplanmak üzere yola çıktı.

Grev ve bu çerçevede gerçekleşecek eyleme KTAMS, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS, Hür-İş’e, Türk-Sen’e ve Dev-İş’e bağlı sendikalar, Hak-Sen, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Mec-Sen destek veriyor.

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