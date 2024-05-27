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Sendikalar, Başbakanlık önüne ulaştı

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Hükümetin et ithalatı ve çiğ sütle, canlı hayvan fiyatını belirleme politikası nedeniyle girdi maliyetlerindeki yükseliş gerekçesiyle sendikaların başlattığı eylem Başbakanlık önünde sürüyor.
Sendikalar, Başbakanlık önüne ulaştı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, “hükümetin et ithalatı ve çiğ sütle, canlı hayvan fiyatını belirleme politikası nedeniyle girdi maliyetlerindeki yükseliş” gerekçesiyle başlattığı eylemini sürdürüyor.

Yapılan istişarelerde uzlaşı sağlanamamasının ardından hayvan üreticileri ile bazı sendikalar Başbakanlık önüne ulaştı.

MUSTAFA NAİMOĞULLARI: SİZİN DONMUS KIYMA KUZUYLA NE İŞİNİZ VAR?

Eylemde ilk sözü alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Biz bu ülkede hiçbir zaman ülke insanının ucuz et yememesini istemedik, ucuz tüketim olsun istedik ama Başbakan diyor ki Güney’de ucuz kafan mı çalışmaz? Daha dün 50 ton et geldi. Sizin donmuş kıyma kuzuyla ne işiniz var?” diye sordu.

 

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