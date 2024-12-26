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Sendikalar bugün genel grev ve eylem yapacak

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Sendikalar bugün genel grev ve eylem yapacak
Sendikalar bugün genel grev ve eylem yapacak

32 sendika, “Toplu İş Sözleşmesi” ve “hayat pahalılığı” konularında yapılmak istenen değişiklikler nedeniyle bugün genel greve gidecek. Sendikalar ayrıca, saat 10.30’da Meclis önünde eylem yapacak.

Sendikalar, hayat pahalılığına ilişkin yasal düzenleme geri çekilene dek genel grevde olacaklarını ve grevlerin yasaklanması halinde yasağa uymayacaklarını da ilan etti.

Sendikalar, örgütlü çalışma hayatına, halkı fakirleştirmeye, tüm emekli ve ücretli çalışanların maaşlarını aşağıya çekme ve alım gücünü azaltmaya yönelik yasa değişiklik girişimlerine karşı mücadele etmek için grev ve eylem kararı alındığını duyurdu.

Toplu iş sözleşmesi (TİS) hakkına ve toplu sözleşmelerle elde edilen veya edilecek hakları engellemek isteyen yasa tasarısı ve yasa gücünde kararnamenin “örgütlü çalışma hayatına bir darbe” olarak değerlendiren sendikalar, hayat pahalılığı (HP) artışı ile ilgili önerilen ve artışların konsolide edilerek verildiği uygulamayı kaldırmayı öngören yasa tasarısının ise maaşların reel değerini düşüreceği ve vatandaşın alım gücünü azaltacağını kaydetti.

32 Sendika dışında Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) genel grev ve eyleme; Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) ise sadece genel greve destek açıkladı.

Genel grev ve eylemde olacak sendikalar ise şunlar:

KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAYSEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, BASS, MALİYESEN, DAÜBİRSEN, HAKSEN, ÇAĞSEN, DAÜSEN, BASINSEN, TIP-İŞ, HTKS, KES, AS-SEN, KİEF, TÜRK-SEN, GIDA-SEN, EL-SEN, TELSEN, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ADA-SEN.”

KTÖS, okullardaki grev saatlerini duyurdu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün, anaokul, ilkokul ve özel eğitim okullarındaki üyelerinin 08.00-12.40 saatleri arasında; öğleden sonra dersi olan üyelerinin ise 08.00-12.40 ve 14.00-15.30 saatleri arasında grevde olacağını duyurdu.

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