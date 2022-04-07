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Sendikalar, ekonomik önerileri dikkate alınana kadar eylemlere devam edecek

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Sendikal Platform, hükümete sundukları ekonomik önerilerin dikkate alınmasını sağlamak adına grev ve eylemlerine devam etme kararı aldı.
Sendikalar, ekonomik önerileri dikkate alınana kadar eylemlere devam edecek

Sendikal Platform tarafından yapılan açıklamada, hükümete sundukları ekonomik önerilerin dikkate alınmasını sağlamak adına grev ve eylemlere devam etme kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, iki hafta önce hükümete sunulan önerilerle ilgili Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun önümüzdeki Perşembe gününe kadar yazılı cevap verme taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Sendikal Platform’un bu çerçevede “kurumların özelleştirilerek peşkeş çekilmesine karşı çıkarak, Hayat Pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir ödenmesi ve stabil bir muhasebe birimine geçilmesi için eylemlere devam etme kararı aldığı” bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

Sendikalarımız bugün kendi aralarında yaptıkları toplantıda gelinen durumu değerlendirmişler ve aşağıdaki kararları almışlardır.

Hükümetin elektriğin özelleştirilmesine ve bilinçli olarak batırılan kurumun zararının halktan çıkarılmasına yönelik tutumuna karşı çıkılmasına.

Elektriğe yapılan zamlardan, %30’unu tüketen dar ve sabit gelirliler büyük oranda etkilenmektedir. Yüksek refah seviyesi içinde olan kişi ve ayrıcalıklı kesimlerin, elektriğin %70’ini fakir toplum kesimleri ile aynı şartlarda tüketmesini kabul etmiyoruz.

Maliyetler belirlenirken sosyal adalet ilkesi çerçevesinde çalışanların maaş, gelir ve mal varlıkları üzerinden fiyatlandırma yapılmalı, fakir ve zengin aynı kefeye konmamalıdır.

Devletin görevi varlıklı olandan aldıkları ile kurumun maliyetinin altında satış yapmasını engelleyecek politikalara katkı yaparak zararı önlemesi olmalıdır.

Bu çerçevede; sendikalarımız kurumlarımızın özelleştirilerek peşkeş çekilmesine karşı çıkarken, Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin iki ayda bir ödenmesi ve stabil bir muhasebe birimine geçilmesi için eylemlere devam kararı almıştır. Bunun için;

8 Nisan Cuma günü saat 17:30’da Mağusa “Sulu Çember’de” mum ve ekmek dağıtım eylemi yapacaktır.

11 Nisan Pazartesi günü Mağusa Vergi ve Araç Kayıt dairelerinde tam gün uyarı grevi gerçekleştirilecektir.

12 Nisan Salı günü ise EL-SEN işbaşı yapmama eylemi gerçekleştirecektir.

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