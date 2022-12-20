Sendikalar: Eylemlerin Sorumlusu Hükümettir

Kamuda örgütlü sendikalar, hükümet ile görüşme yapmaları yönündeki çağrılarına halen geri dönüş almadıklarını açıklayarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve vergi dilimleri ile kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi konuları ile ilgili görüşme taleplerine "bugüne kadar yanıt verilmediği" ifade edildi.

Açıklamada, hükümete yarın mesai bitimine kadar süre tanıdıkları kaydedildi.

Açıklamaya imza atan sendikalar şu şekilde:

“KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KOOP-SEN, MALİYE-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR SEN, KAMU-SEN”