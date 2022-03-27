Sendikalar Genel Greve hazırlanıyor... Yer yerinden oynayacak...

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, talep ve önerilerine yönelik tatmin edici bir cevap alamadıklarını kaydederek, Çarşamba günü stratejik dairelerde grev yapacaklarını kaydetti.

Ülkenin yangın yeri olduğunu ve bıçağın kemiği kesmeye başladığını söyleyen Atan, dayancak güçleri olmadığını kaydetti. Hükümetin duruşunun halkı ezdiğinin altını çizen Atan, ilettikleri talep ve önerilerden istedikleri cevabı alamaldıklarını ve sokaklara döküleceklerini belirtti.

"HP 2 AYDA 1 OLMALI"

Zamların güncellendiğini, akaryakıt fiyatlarının günlük değiştiğini, elektrik tüketiminde de tek tarifeye geçildiğini hatırlatan Atan, hayat pahalılığının da 2 ayda 1 olması gerektiğini ifade etti.

"ZAM ÇADIRI KURACAĞIZ"

Hafta başında Başbakanlık önünde zam çadırı kuracaklarını söyleyen Atan, Çarşamba günü ise stratejik dairelerde greve gideceklerini söyledi. Halka karşı sorumlulukları olduğuna değinen Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, genel greve de gidileceğini söyledi.