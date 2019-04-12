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Sendikalar grevde

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Kamuda örgütlü üç sendika hükümetin ekonomi politikalarını ve zamları protesto etmek amacıyla bugün ülke genelindetam gün grev yapıyor
Sendikalar grevde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu kurumlardaki çalışanlar iş bırakarak elektrik ve akaryakıt zammını protesto ediyor.

Kendi sendika merkezlerinde toplanan sendika üyelerinin kortej şeklinde Başbakanlık önüne hareket etmeleri bekleniyor.

Sendikalar, halkı eylemlerine destek olmaya çağırdı. Bu arada Devlet hastaneleri acil servisleri, 112 ve yoğun bakım gibi servisler grevin dışında tutuluyor

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