Sendikalar Kararlı! Ek-Mesai KHK'sı geri alınmaz ise ek mesai yok! Ara emri müracaatı var!

Sendikalar Kararlı! Ek-Mesai yasa gücünde kararnamesi geri alınmaz ise ek mesai yok! Ara emri müracaatı var!

Başbakanlık'taki sendikalar ile Başbakan'ın görüşmesi sona erdi. Kamuda örgütlü 5 sendikanın başkanları “hükümetin ekonomik tedbirleri” gündemiyle Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşemde bir uzlaşıya varılamadı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümet adına başbakanla yaptıkları görüşmede bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

Bengihan, ek mesai kararnamesinin geri alınmasını istediklerini, geri alınmadığı taktirde ise yasal yollara başvuracaklarını söyledi. Bengihan, aksi taktirde eylemlerin kaldığı yerden devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Bakanlar Kurulu bugün yasa gücünde kararname ile ilgili ger adım atmaz ise Sendikalar yarından itibaren ek mesai kabul etmeme eylemi yapmaya başlayacak.

Sendikalar yarın sabah da ara emri başvurusu yapacaklarını açıkladı.