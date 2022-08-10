Sendikalar, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Eğitim Bakanlığı önündeki polis sayısı burada yok. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğretmenlerden korkuyor” ifadelerini kullandı.
Elmalı, ülkede korkulacak kesimin öğretmen olarak değerlendirilmeye başlandığını kaydetti. Elmalı, mücadelemize ve gerekli çalışmalarımıza devam edeceğiz açıklamasında bulundu.
Polise şikayet edilen 22 öğretmenin ismi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde açıklandı.
Hasan Soyer,
Ümitcan Yaşamsal
Ayşe Zehirok
Hasan Sarpten
Ömer Alkanat
Cumali Avcı
Mehmet Güneyli
Adnan Zekayi
Selma Eylem
Burak Maviş
Mustafa Baybora
Uğur Erilen
Çağrı Akgül
Onur Bütüner
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