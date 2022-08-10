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Sendikalar, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı

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KTOEÖS ve KTÖS, bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.
Sendikalar, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Eğitim Bakanlığı önündeki polis sayısı burada yok. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğretmenlerden korkuyor” ifadelerini kullandı.

Elmalı, ülkede korkulacak kesimin öğretmen olarak değerlendirilmeye başlandığını kaydetti. Elmalı, mücadelemize ve gerekli çalışmalarımıza devam edeceğiz açıklamasında bulundu.

Polise şikayet edilen 22 öğretmenin ismi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde açıklandı.

Hasan Soyer,

Ümitcan Yaşamsal

Ayşe Zehirok

Hasan Sarpten

Ömer Alkanat

Cumali Avcı

Mehmet Güneyli

Adnan Zekayi

Selma Eylem

Burak Maviş

Mustafa Baybora

Uğur Erilen

Çağrı Akgül

Onur Bütüner

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