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Sendikalar, Lefkoşa Tapu Amirliği'nde grevde: Sorunlar çözülmezse devam edeceğiz

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KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ ve HAKSEN, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde grevde. Sendikalar altyapı eksiklikleriyle ilgili sorunlar giderilmediği gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde grevin yarın da süreceğini açıkladı.
Sendikalar, Lefkoşa Tapu Amirliği'nde grevde: Sorunlar çözülmezse devam edeceğiz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), personel, araç – gereç ve altyapı eksiklikleriyle ilgili sorunlar giderilmediği gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde grev yapıyor.

Sendikalar, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği önünde basın açıklaması yaparak, bugün mesai bitimine kadar sorunların çözümüne yönelik adım atılmaması halinde yarın da grev yapacaklarını duyurdu.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde bir ay önce grev başlattıklarını anımsatarak, bu sürede sorunların çözümüne yönelik bazı adımlar atıldığını ancak bu adımların yeterli olmadığını kaydetti.

Daire’de personel, araç ve teknik altyapı eksiklikleri olduğunu belirten Bengihan, burada hizmetler aksarsa devletin de alması gereken harçları alamayacağını vurguladı.

Güven Bengihan, “Burası altın yumurtlayan tavuktur.” diyerek, ilgili bakanlığın ve hükümetin Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'ne “gözü gibi bakması” gerektiğini ifade etti.

Daire’de asıl ve sürekli kadrolu personel sıkıntısı olduğunu belirterek, imza atma yetkisi olan personel istihdamı için münhal açılmasına Personel Dairesi’nin onay vermemesini eleştiren Bengihan, asıl ve sürekli kadrolu personel ihtiyacına vurgu yaptı.

Bengihan, bugün mesai bitimine kadar adım atılmaması halinde grevin yarın da süreceğini duyurdu.

ATAN

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, Tapu Dairesi’nin gelir açısından önemine vurgu yaptı, verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

18 Kasım tarihinde de Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde grev yaptıklarını hatırlatan Atan, geçen sürede atılan adımların yeterli olmadığını kaydetti.

Münhallerle ilgili verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Atan, hükümeti Daire’ye özen göstermeye çağırdı ve sözünü tutmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Metin Atan, iş yükü dolayısıyla çalışanların motivasyonunun kalmadığını kaydederek, sorunları kökten çözecek tedbirler alınmaması halinde grevin süreceğini söyledi.

ERŞANGİL

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil de, personel, araç-gereç ve altyapı sorunlarına değinerek, yaşanan sorunların kolaylıkla çözülebileceğini vurguladı.

“Bu kurumlar çalıştığı müddetçe devlet mekanizması çalışıyor.” diyen Erşangil, hükümeti gereken adımları atmaya çağırdı.

GREV ASKIYA ALINMIŞTI

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ ve HAKSEN, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde yaşanan sorunların çözümü ile ilgili 18 Kasım tarihinde başlattığı  grevin akabinde 19 Kasım’da İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarı ile görüşmüştü. Sendikalar, görüşmede, sorunların 15 Aralık tarihine kadar çözüleceğinin beyan edilmesi nedeniyle grevi 15 Aralık'a kadar askıya almıştı.

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