Sendikalar Meclis kapısına dayandı! Genel grev yapılıyor...

32 sendika, “toplu iş sözleşmesi” ve “hayat pahalılığı” konularında yapılmak istenen değişiklikler nedeniyle grev düzenliyor.

Eylemde ilk sözü alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eyleme katılan herkese teşekkür ederek, "Ekmeğine, emeğine dur demek için buraya gelen onurlu kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz” dedi.

METİN ATAN

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan ise, "Yasa çekilmediği sürece buradan gitmeyeceğiz siz de o koltukta oturmayacaksınız. Onlar yolunu belirledi bizim de yolumuz buradır. Çekecekler o yasayı. Yoksa son günleri. Yarın da yapacağız grev diğer gün de" ifadelerini kullandı

GÜVEN BENGİHAN:MÜCADELE BAŞARI KAZANILANA KADAR DEVAM EDECEK

Eylemin sonuç alıncaya kadar devam edeceğinin altını çizen Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Bu ülkenin geleceği için gayle çekenler hoş geldiniz. Kavgamız var. Geleceğimiz için varoluşumuz için. Bizim çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmaya sözümüz var. Biz bu hırsızlara haklarımızla ilgili gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz. Eylemlerimiz sonuç alana kadar devam edecek. 1 günlük grevle olmaz; geldik toplandık değil. Mücadele başarı kazanılana kadar devam edecek.biz basari için bedel ödemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

BURAK MAVİŞ: GENÇLER, ETRAFINIZA BAKIN, NEMRUT SURATLILARDAN VAR MI ARAMIZDA? GİDECEKLER. BİZİM JENERASYON ONLARI GÖTÜRECEK

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Ünal Üstel’in ağırlama giderlerinin yüzde 400 artmasına rağmen vatandaşların eczanelerde ilaç bulamadığını, Erhan Arıklı’nın temsil giderlerinin yüzde 500 artarken öğrencilerin konteynerde eğitim gördüğünü dile getirdi.

Maviş, “Sayın Ataoğlu en lüks makam araçlarıyla fuar fuar gezerken hastanelerde doktor, okullarda öğretmen yok! Sayın Tatar Anadolu’da il il gezerken, benim trafiğimde insanlar can kaybediyor! Bugün sanmayın iş bitecek, yarın da greve devam edeceğiz. Sayın Üstel, Sayın Ataoğlu, Arıklı; sanmayın bu şemsiye halka açılacak, bu size açılacak” dedi.

Arslan Bıçaklı ise, eylemde şunları söyledi:

"Sevgili dostlar ülkeyi yönettiğini iddia eden mekanizma her gün sermayeye vergi affı prim desteği vermeye saray yapmaya dünya gezmeye devam ediyorlar. Onlara para var, emekçiye işçiye garibana polise öğretmene gelince sıra para yoktur. Bulacan canım, bulamazsan gidecen canım."

Genel grev ve eylemde olacak sendikalar şunlar:

"KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAYSEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, BASS, DAÜBİRSEN, HAKSEN, ÇAĞSEN, DAÜSEN, BASINSEN, TIP-İŞ, HTKS, KES, AS-SEN, KİEF, TÜRK-SEN, GIDA-SEN, EL-SEN, TELSEN, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ADA-SEN."