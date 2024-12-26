  • BIST 10015.38
  • Altın 2962.961
  • Dolar 35.2472
  • Euro 36.7735
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Sendikalar Meclis kapısına dayandı! Genel grev yapılıyor...

» »
Otuzdan fazla sendika, “toplu iş sözleşmesi” ve “hayat pahalılığı” konularında yapılmak istenen değişiklikler nedeniyle Meclis önünde eylem düzenliyor.
Sendikalar Meclis kapısına dayandı! Genel grev yapılıyor...

32 sendika, “toplu iş sözleşmesi” ve “hayat pahalılığı” konularında yapılmak istenen değişiklikler nedeniyle grev düzenliyor.

Eylemde ilk sözü alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eyleme katılan herkese teşekkür ederek, "Ekmeğine, emeğine dur demek için buraya gelen onurlu kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz” dedi.

METİN ATAN

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan ise, "Yasa çekilmediği sürece buradan gitmeyeceğiz siz de o koltukta oturmayacaksınız. Onlar yolunu belirledi bizim de yolumuz buradır. Çekecekler o yasayı. Yoksa son günleri. Yarın da yapacağız grev diğer gün de" ifadelerini kullandı

GÜVEN BENGİHAN:MÜCADELE BAŞARI KAZANILANA KADAR DEVAM EDECEK

Eylemin sonuç alıncaya kadar devam edeceğinin altını çizen Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Bu ülkenin geleceği için gayle çekenler hoş geldiniz. Kavgamız var. Geleceğimiz için varoluşumuz için. Bizim çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmaya sözümüz var. Biz bu hırsızlara haklarımızla ilgili gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz. Eylemlerimiz sonuç alana kadar devam edecek. 1 günlük grevle olmaz; geldik toplandık değil. Mücadele başarı kazanılana kadar devam edecek.biz basari için bedel ödemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

BURAK MAVİŞ: GENÇLER, ETRAFINIZA BAKIN, NEMRUT SURATLILARDAN VAR MI ARAMIZDA? GİDECEKLER. BİZİM JENERASYON ONLARI GÖTÜRECEK

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Ünal Üstel’in ağırlama giderlerinin yüzde 400 artmasına rağmen vatandaşların eczanelerde ilaç bulamadığını, Erhan Arıklı’nın temsil giderlerinin yüzde 500 artarken öğrencilerin konteynerde eğitim gördüğünü dile getirdi.

Maviş, “Sayın Ataoğlu en lüks makam araçlarıyla fuar fuar gezerken hastanelerde doktor, okullarda öğretmen yok! Sayın Tatar Anadolu’da il il gezerken, benim trafiğimde insanlar can kaybediyor! Bugün sanmayın iş bitecek, yarın da greve devam edeceğiz. Sayın Üstel, Sayın Ataoğlu, Arıklı; sanmayın bu şemsiye halka açılacak, bu size açılacak” dedi.

Arslan Bıçaklı ise, eylemde şunları söyledi:

"Sevgili dostlar ülkeyi yönettiğini iddia eden mekanizma her gün sermayeye vergi affı prim desteği vermeye saray yapmaya dünya gezmeye devam ediyorlar. Onlara para var, emekçiye işçiye garibana polise öğretmene gelince sıra para yoktur. Bulacan canım, bulamazsan gidecen canım."

Genel grev ve eylemde olacak sendikalar şunlar:

"KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAYSEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, BASS, DAÜBİRSEN, HAKSEN, ÇAĞSEN, DAÜSEN, BASINSEN, TIP-İŞ, HTKS, KES, AS-SEN, KİEF, TÜRK-SEN, GIDA-SEN, EL-SEN, TELSEN, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ADA-SEN."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Ön izin işlemlerinizi yapacağım" diyerek akrabalarını dolandırdı!26 Aralık 2024 Perşembe 11:55
  • Gözler yılın son faiz kararında26 Aralık 2024 Perşembe 11:54
  • Bazı yollarda işaretleme ve trafik levha çalışması yapılacak26 Aralık 2024 Perşembe 11:37
  • DAÜ-SEN: Hükümet Yanlış Yoldadır26 Aralık 2024 Perşembe 11:03
  • İEZB-MEM, Bemsa İle İş Birliği Protokolü İmzaladı26 Aralık 2024 Perşembe 10:59
  • Sendikalar bugün genel grev ve eylem yapacak26 Aralık 2024 Perşembe 10:44
  • Yağış ve rüzgar uyarısı26 Aralık 2024 Perşembe 10:44
  • Borçlu aboneler dikkat: Son ödeme tarihi 15 Ocak26 Aralık 2024 Perşembe 10:42
  • Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, şehitleri andı26 Aralık 2024 Perşembe 10:05
  • Berova: Elimimizden gelen katkıyı dün olduğu gibi bugünde vermeye devam edeceğiz25 Aralık 2024 Çarşamba 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti