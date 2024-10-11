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Sendikalar Meclis önünde açıklama yapacak

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Kamuda örgütlü 7 sendika bugün sabah Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.
Sendikalar Meclis önünde açıklama yapacak

Kamuda örgütlü 7 sendika bugün sabah Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı açıklamada, “Hükümet edenlerin ülkemizi sürüklediği kötü gidişatı protesto etmek” gerekçesiyle basına açıklamalarda bulunacaklarını belirtti.

Açıklamada, sendikaların KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, KAMU-İŞ, DEV-İŞ ve KOOP-SEN olduğu kaydedildi.

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