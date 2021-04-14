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Sendikalar Meclis’te grev yapacaklarını açıkladı

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yasa gücünde kararnamenin yasallaşmaması için de Meclis’te grev yapacaklarını açıkladı.
Sendikalar Meclis’te grev yapacaklarını açıkladı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yasa gücünde kararnamenin yasallaşmaması için de Meclis’te grev yapacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili olarak sendikalar adına basın açıklaması yaparak, mücadelenin devam edeceğine dikkat çekti.

Bengihan, bu yasa gücünde kararnamenin Meclis’ten geçerek yasallaşmaması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Meclis önünde grev yapacaklarını aktardı ve her türlü eylemlilik süreçlerinin başlayacağına dikkat çekti.

“Şok eylemlerle ilgili bugün kararlar alacağız” ifadelerini kullanan Güven Bengihan, “Eyleme ve mücadeleye devam…” dedi.

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