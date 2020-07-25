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Sendikalar Pazartesi eylemde "Hastaneler halkındır"

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Sendikalar Pazartesi eylemde "Hastaneler halkındır"
Sendikalar Pazartesi eylemde "Hastaneler halkındır"

Kamuda örgütlü sendikalar ve sivil toplum örgütleri, ‘Yurttaşların nitelikli, ücretsiz ve kamusal sağlık hizmeti alma hakkını Hükümet’e bir kez daha hatırlatmak için’ 27 Temmuz Pazartesi günü basın açıklaması gerçekleştirecek.

Kamuda örgütlü sendikalar ve sivil toplum örgütleri, ‘Yurttaşların nitelikli, ücretsiz ve kamusal sağlık hizmeti alma hakkını Hükümet’e bir kez daha hatırlatmak için’  27 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması gerçekleştirecek.

Basın açıklaması davetine yapılan yazılı bildiride, idarenin, Covid ile mücadele için ayrı merkezler oluşturmak yerine Alzheimer, inme ve MS gibi önemli hasta gruplarının tedavi aldığı bölümleri, 3 Şubattan beridir Covid-19 hastaları için boşalttığını ve son 6 aydır nöroloji hastalarının tedavisinde aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

1 Temmuz’da başlayan yeniden açılma sürecinin bir sonucu olarak artan vaka sayısı nedeniyle 22 Temmuz tarihinde karantina servisi dolduğu için Sağlık Bakanlığı’nın, Üroloji Servisi’nin boşaltılması talimatı verdiği iddia edilirken, hasta ve kamu sağlık çalışanlarının, karşı duruşu nedeniyle bölümün boşaltılmadığı ifade edildi.

Bu bağlamda, yurttaşların nitelikli, ücretsiz ve kamusal sağlık hizmeti alma hakkını Hükümet’e bir kez daha hatırlatmak için örgütlerin Pazartesi 11.00’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapacağı açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada; “Sağlık yaşamın kaynağı ve evrensel bir insan hakkıdır.

Yıllar içerisinde kamu sağlık merkezlerine yeterli yatırımlar yapılmadığı için bir grup hastaya tedavi olanağı sağlanmaya çalışılırken başka bir grup hasta devlet eliyle mağdur edilmektedir.

Sağlık hizmetini alan hastalar ve bu hizmeti sunan kamu sağlık çalışanları, eksikliklerin etkilerini her gün yaşamaktadır.

Dünyada ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte örgütlerimizin yaptığı tüm uyarılara rağmen Sağlık Bakanlığı ve Hükümet kamu sağlık merkezlerinin organizasyonunu uygun şekilde yapmamıştır.” ifadelerine de yer verildi.

Örgütlü sendikalar şöyle:

Evrensel Hasta Hakları Derneği,

Kıbrıs Türk MS Derneği,

Alzheimer Derneği,

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği,

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği,

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası,

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası,

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası,

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği,

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası,

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası,

KKTC Kamu İşçileri Sendikası.

 

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