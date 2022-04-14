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Sendikalar Teknecik Elektrik Santrali önünde olacak

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Bazı sendikaların yarın saat 13.00’te Teknecik Elektrik Santrali önüne giderek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (EL-SEN) destek vereceği duyurdu.
Sendikalar Teknecik Elektrik Santrali önünde olacak

Bazı sendikaların yarın saat 13.00’te Teknecik Elektrik Santrali önüne giderek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (EL-SEN) destek vereceği duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, El-Sen’e destek veren sendikalar arasında KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, DAÜ-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN,  DEV-İŞ, TÜRK-SEN ve HÜR-İŞ bulunuyor.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm sendikalar olarak 15 Nisan Cuma (Yarın) günü saat 13.00’da Teknecik Elektrik Santrali önünde olacağız ve EL-SEN’in bu toplum adına verdiği haklı mücadeleye omuz verip daha da yukarılara çekeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine yaptığı açıklamada, Teknecik’teki eyleme gerekçe olarak, “Hükümetin taleplere karşı duyarsızlığı, çalışanların tutuklanması ve polisin tavrını” gösterdi.

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