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Sendikalar toplandı.. Genel Grev ve süresiz iş bırakma gündemde...

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Sendikalar toplandı.. Genel Grev ve süresiz iş bırakma gündemde...
Sendikalar toplandı.. Genel Grev ve süresiz iş bırakma gündemde...

Sendikalar toplandı.. Genel Grev ve süresiz iş bırakma gündemde...

Hükümetin asgari ücrete hayat pahalılığı kadar artış yapmaması ve kamu görevlilerin maaşlarından kesinti yapacağını açıklamasından sonra bir arya gelen sendikalar süreci değerlendiriyor.

Sendikaların asgari ücrete en az hayat pahalılığı kadar artış, kamudaki maaş kesintilerine karşı anayasa mahkemesine müracaat ve toplu olarak iş bırakmayı görüştükleri öğrenildi.

Toplantı sonrasında resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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